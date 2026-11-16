La receta de ravioles de Zaira Nara: con salsa de tomate y mucho queso parmesano

Zaira Nara se puso al frente de la cocina y compartió en Instagram su receta de ravioles con salsa de tomate y queso parmesano, un plato que preparó de principio a fin ante la cámara. El video sigue cada etapa de la elaboración, desde que abre el envase de pasta fresca hasta que se sienta a comer.

La modelo acompañó el instante con un texto breve en el que presentó la comida como una buena excusa para un plan especial. Las tomas la muestran con un vestido blanco ajustado y el pelo suelto, mientras arma una cena de pocos ingredientes y pasos simples, en un ambiente luminoso de tonos claros.

Zaira Nara: el paso a paso de su receta de ravioles

Zaira Nara arrancó de pie, con la bandeja de ravioles en la mano y la mirada puesta en el paquete. Detrás se distinguen paredes blancas y estantes abiertos con frascos, mientras en una de las hornallas espera una olla blanca con tapa.

Zaira Nara, con vestido blanco, sostiene la bandeja de ravioles en su cocina.

Sobre una tabla de madera reunió todo lo necesario. Los ravioles son cuadrados, de masa amarilla con bordes ondulados y un dibujo en relieve en el centro, y vienen en una bandeja transparente. A un costado quedó una botella de vidrio con salsa de tomate, y en esa toma también asoman sus sandalias negras de tiras finas.

Los ravioles, sobre una tabla de madera junto a la botella de tomate.

Llegó entonces el turno de la cocción. Con la olla ya llena de agua sobre un anafe de superficie negra, volcó los ravioles directamente desde el envase, inclinándolo con una mano para que cayeran de a poco. En esa escena se ve una pulsera de hilo rojo en su muñeca y, en el borde de la mesada, un bol blanco con la preparación roja.

La modelo vuelca los ravioles en la olla con agua.

Una vez que el agua rompió el hervor, el vapor empezó a subir y la pasta quedó flotando, ya hinchada. La olla, de esmalte claro y asas de madera, siguió sobre el anafe, mientras el tomate aguardaba a un costado, liso y sin trozos ni hierbas a la vista.

Los ravioles, en plena cocción.

Ya cocidos, los ravioles pasaron a una cacerola enlozada de borde azul y la modelo volvió a la mesada. Desde un pequeño jarro y con ayuda de una espátula, cubrió la pasta con la salsa de tomate. Junto a ella, apoyado en la bacha, se ve un colador metálico, y al fondo asoman los estantes con frascos y vasos.

Zaira Nara cubre los ravioles con salsa de tomate.

El último toque fue el queso parmesano. Después, se sentó a la mesa con el plato servido y el tenedor entre los dedos, al lado de una vela encendida en un portavelas de vidrio. A sus espaldas aparecen el ventanal en arco, con árboles del otro lado, la bacha y una lámpara de pared que ilumina ese rincón de la casa.

Zaira Nara, sentada a la mesa con su plato de ravioles.

Zaira Nara en la cocina: las tortas que compartió antes de los ravioles

Zaira Nara ya había mostrado su faceta en la cocina en otras oportunidades. A fines de febrero, en la primera semana de clases de su hijo Viggo, preparó una torta de alfajores de chocolate y malvaviscos para que el nene la compartiera con sus compañeros, y aclaró que a él no le gustan los pasteles: "No me juzguen", escribió en Instagram.

Su vínculo con las recetas también tiene raíz familiar. En mayo de 2023, como invitada de MasterChef, el reality que conduce su hermana Wanda Nara, contó que la famosa torta de manzana de la conductora era en realidad suya y que la hacía su abuela: "Yo no podía no decir que la torta era mía", afirmó ante el jurado.

Con su receta de ravioles con salsa de tomate y queso parmesano, Zaira Nara sumó un plato salado a las tortas que la acercaron a la cocina. Esta vez se inclinó por una cena sencilla, para una ocasión que ella misma definió como especial al presentar el video en sus redes.