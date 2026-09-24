Valeria Mazza llegó a Italia y fue recibida por una multitud: "Gracias por tanto"

Valeria Mazza, considerada una de las modelos argentinas de mayor relevancia internacional, arribó a Italia para participar de una nueva edición de la Semana de la Moda de Milán y el recibimiento fue multitudinario. La empresaria mantiene una estrecha relación con el ámbito fashionista italiano, donde construyó una reconocida trayectoria y así quedó demostrado con el cálido saludo de la gente en la calle.

Así fue el impactante recibimiento de Valeria Mazza en las calles de Milán

Antes de viajar a Italia, Valeria Mazza pasó por España, donde participó de un evento de moda realizado en Madrid. Ahora, la exmodelo continuó su recorrido europeo y se encuentra en Milán para presenciar la temporada de desfiles de la Milan Fashion Week, el escenario donde participan los diseñadores y las marcas más prestigiosas de la moda con propuestas que se adelantan a la temporada primavera-verano 2027.

Valeria Mazza//Instagram

La llegada de la exmodelo a Milán no pasó desapercibida y quedó registrada en sus redes sociales. La empresaria compartió un video en sus historias de Instagram, el que se la observa caminando entre una multitud de personas que se acercaron para pedirle fotografías. Con su habitual simpatía, se mostró amable y predispuesta a saludar y posar con quienes se acercaron a ella.

“Llegamos a Milán. Gracias por tanto”, escribió la referente de la moda junto a un emoji de corazón rojo. La frase reflejó el cariño que recibió por parte del público y la vigencia de su figura, incluso varios años después de haberse alejado de las pasarelas de manera profesional.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier recorrieron las calles de Milán con mucho estilo y sus looks se llevaron todas las miradas

En sus historias de Instagram, Valeria Mazza no sólo reveló el cálido recibimiento italiano, sino que dejó ver a sus seguidores uno de sus looks junto a Alejandro Gravier. La pareja posó en las calles de Milán y mostró un estilo elegante y coordinado, acorde con el entorno de la Semana de la Moda.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier//Instagram

Para la ocasión, la exmodelo eligió un impecable traje sastre en tono marfil, compuesto por un chaleco largo de escote en V pronunciado con botones y pantalones corte recto, acompañado por un abrigo largo y estructurado del mismo tono. La elección aportó una silueta elegante y moderna. Completó el outfit con gafas de sol y zapatos de tacón, accesorios que sumaron elegancia y reforzaron el carácter urbano de la propuesta.

Por su parte, Alejandro Gravier lució un traje clásico en azul marino oscuro, combinado con una camisa blanca y una corbata con detalles de color y diseño. El empresario incorporó además un pañuelo de bolsillo con un estampado vibrante, que aportó un toque distintivo al conjunto.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Milán//Instagram

La pareja mostró un estilo atemporal y cuidadosamente combinado, ideal para una actividad diurna en uno de los escenarios más exclusivos de la moda internacional. La imagen rápidamente llamó la atención de los usuarios de redes sociales que destacaron la elegancia de ambos.

La presencia de Valeria Mazza en este tipo de acontecimientos confirma el lugar que ocupa dentro del mundo de la moda. Desde sus comienzos, logró trascender las fronteras argentinas y convertirse en una de las modelos latinoamericanas con mayor reconocimiento internacional. Su carrera incluyó trabajos para importantes firmas, participaciones en campañas globales y desfiles en las principales capitales de la moda.