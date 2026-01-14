Lejos de la TV, el exitoso nuevo negocio de Bebe Contepomi

Bebe Contepomi es, desde hace más de tres décadas, una de las voces más reconocidas del periodismo musical argentino. Sin embargo, lejos de los estudios de televisión, las radios y los escenarios, el histórico conductor decidió volcar su sensibilidad y su mirada narrativa en un nuevo proyecto que ya empieza a dar que hablar: una línea de vinos propia que combina pasión, identidad y emoción. Así nació BEBE Vinos, un emprendimiento que marca una nueva etapa en su vida profesional.

El nuevo negocio de Bebe Contepomi

El proyecto surge del encuentro entre Bebe Contepomi y el enólogo Francisco Evangelista, de CrowdFarming.Wine, con quien encontró un lenguaje común: el de contar historias. “Siempre conté historias a través de la música. Charlando con Fran entendí que también podía hacerlo con el vino”, expresó el conductor, quien define a esta iniciativa como un nuevo capítulo personal. Cada botella, asegura, lleva algo de sus recuerdos, de los encuentros compartidos y de los momentos que vale la pena celebrar.

Según contó, la música y el vino funcionan como universos paralelos. Ambos despiertan emociones, apelan a los sentidos y se disfrutan sin apuro. Con ese espíritu, el emprendimiento del exconductor de La Viola se presenta como una propuesta auténtica y cercana, pensada tanto para un asado entre amigos como para una cena sofisticada.

El nombre del proyecto condensa esa filosofía: BEBE es verbo y apodo, invitación y marca personal. El logo, protagonizado por un ave asociada a la inteligencia y a la palabra, refuerza la idea de curiosidad, movimiento y libertad, valores que acompañaron siempre la carrera de Contepomi.

Vinos con identidad y carácter

El trabajo enológico se desarrolla junto a Francisco Evangelista y Victoria Pons, con uvas seleccionadas de terroirs destacados del Valle de Uco y Luján de Cuyo. Elaborados en partidas limitadas, los vinos reflejan frescura, profundidad y personalidad.

El portfolio incluye un Sauvignon Blanc 2025 vibrante y expresivo; un Pinot Rosé 2025 fresco y frutado; un Malbec 2024 de entrada sedosa y final largo; un Pinot Noir 2023 elegante y complejo; y BEBE Bandada 2022, un Gran Reserva de gran potencial de guarda, que se posiciona como la etiqueta más ambiciosa del proyecto.

Para Bebe Contepomi, el nuevo proyecto no es solo una incursión empresarial, sino una nueva forma de comunicación. Lejos de la televisión, pero fiel a su esencia, demuestra que el éxito también puede construirse con tiempo y pasión por el buen vino.