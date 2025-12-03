Ni sandalias ni zapatillas: Nicole Neumann posó con el calzado canchero y fresco para darle la bienvenida al verano

Nicole Neumann se prepara para empezar el verano con los looks más casuales y cómodos que la ayuden a sobrellevar las altas temperaturas. En esta ocasión, la modelo mostró el calzado que eligió para armar un outfit veraniego y relajado, y se llevó todos los halagos en las redes sociales.

El calzado que impone Nicole Neumann como los favoritos del verano

Nicole Neumann afrontó el calor con un look fresco y lleno de estilo, ideal para los días cálidos. La empresaria cosmética apostó por una combinación que equilibra lo natural y lo urbano, reflejando esa estética effortless chic que tanto la caracteriza. A través de su cuenta de Instagram, compartió la imagen de su propuesta e inspiró a sus seguidoras a llevar uno similar en esta época del año.

En la galería de su casa, posó con un mini vestido tejido en color blanco, una prenda que aporta textura, suavidad y un aire boho que siempre vuelve con fuerza en primavera verano. El tejido calado deja ver la piel y cae con una silueta relajada y femenina. Esta es una prenda perfecta para quienes buscan un look liviano sin resignar elegancia.

Nicole Neumann

Para sumar un toque más urbano y canchero, Nicole Neumann sumó una campera de jean oversize en el clásico azul denim. Esta pieza básica e infaltable en cualquier armario aportó ese contraste justo con el blanco del vestido. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fueron los zapatos elegidos por la conductora, un calzado que elevó el outfit.

Se trata de unos mocasines color marrón con flecos, que se destaca por su versatilidad y ese toque vintage que vuelve a estar en tendencia. Su tonalidad cálida combina a la perfección con la paleta veraniega y permite combinarla con prendas ligeras como shorts, faldas y vestidos. Además, su estética artesanal y su textura suave los convierten en un must have para quienes buscan un calzado que complemente looks relajados, pero con personalidad.

De esta manera, Nicole Neumann posó con un calzado canchero y fresco que no son sandalias ni zapatillas sino mocasines que prometen pisar fuerte esta temporada por su diseño, comodidad y versatilidad. Una elección que invita a vivir el verano con estilo propio.

Adiós al jean wide leg: Nicole Neumann impone los pantalones que ya dominan la temporada

Nicole Neumann volvió a marcar tendencia en sus redes sociales y presentó un look que anticipa uno de los ítems clave de la temporada: los pantalones amplios de silueta relajada, confeccionados en géneros livianos y con un diseño que combina comodidad, movimiento y elegancia. La modelo compartió una foto de su más reciente outfit y rápidamente se convirtió en referencia para quienes siguen de cerca su estilo.

En la imagen que publicó, Nicole luce un conjunto ideal para los días de media estación. El centro del look son los pantalones "globo" celestes, anchos desde la cadera y con caída suave, confeccionados en una tela fluida que aporta frescura y naturalidad. El diseño, levemente abombado y con puño en los tobillos, es una de las siluetas que ya apareció en pasarelas internacionales y que se consolida como favorita para esta temporada. Es una prenda que permite un rango amplio de combinaciones: desde tops ajustados y camisas entalladas hasta blusas estampadas, como eligió Nicole para esta ocasión.

Nicole Neumann

Para acompañar los pantalones, la modelo sumó una blusa estampada en tonos neutros, con detalles geométricos y un aire boho chic que encaja perfectamente con su estética personal. El contraste entre la prenda superior, de diseño artesanal, y la base lisa y liviana genera un equilibrio visual que define un estilo moderno y fresco. Como calzado, optó por sandalias estilo zueco en tonalidades terrosas, que aportan textura y completan un look canchero ideal para el verano.