El mal momento de Anita Espasandin en Europa: "Me paró la policía"

Anita Espasandin se encuentra de viaje por Europa, una experiencia que decidió disfrutar en solitario, lejos de su “manada”. Durante su estadía, la empresaria no sólo activó el modo turista para recorrer distintos destinos, sino que también aprovechó la oportunidad para atender compromisos laborales. Sin embargo, una imprudencia terminó arruinando parte de la experiencia y la llevó a atravesar un momento incómodo que incluso derivó en una intervención policial.

El incidente de Anita Espasandin en Europa

A través de su cuenta de Instagram, Anita Espasandin compartió algunos detalles de su viaje a Madrid y reflexionó sobre la experiencia de viajar sola. “Amo viajar en manada, pero de vez en cuando una solita es un súper sí”, escribió junto a un reel que publicó en su perfil. En las imágenes, mostró desde los preparativos del equipaje hasta distintos momentos de su llegada a la capital española. Ya instalada en destino, la empresaria aprovechó para compartir con su comunidad digital algunas postales de su recorrido y de las actividades que realizó durante su estadía.

Anita Espasandin | Instagram

Además de compartir recomendaciones con sus seguidores sobre algunos de sus “datos de compras en Madrid”, recorrió la ciudad tanto acompañada por una amiga como por su cuenta. De hecho, se mostró manejando sola por las calles de España y disfrutando de cada experiencia. En uno de los videos breves que publicó en sus historias de 24 horas, la novia de Benjamín Vicuña reveló con orgullo y satisfacción: “Conseguí una camiseta de los colores de Argentina y me creo mil”.

Este momento recreativo terminó derivando en una infracción de tránsito, al punto tal que fue demorada durante unos instantes por efectivos policiales. Con humor y sin ocultar lo ocurrido, fue ella misma quien contó el episodio: “10 minutos después, me paró la policía por pelotudear con el celular”. De esta manera, una situación que comenzó como una divertida recorrida terminó convirtiéndose en una anécdota inesperada que no dudó en compartir con sus seguidores.

Anita Espasandin manejando en Madrid | Instagram

Anita Espasandin: de la diversión al imprevisto

Tras detener su auto y por motivos que no detalló, Anita Espasandin no sólo fue advertida por la policía, sino que además sufrió otro contratiempo: perdió sus anteojos. Todo indica que se trataba del mismo par que había estado utilizando durante gran parte de su viaje y que había mostrado en varias de las imágenes compartidas.

Lejos de dramatizar la situación, la empresaria se tomó el episodio con un buen sentido del humor y acompañó su relato con un emoji de carita de fiesta, en un claro gesto de ironía frente a la seguidilla de imprevistos que marcaron esa jornada. Si bien el episodio le dejó más de una anécdota para contar, la emprendedora optó por compartirlo con total naturalidad admitiendo su responsabilidad y asumiendo las consecuencias de sus acciones.

Entre la emoción de viajar sola y disfrutar de unos días que combinan descanso y actividades laborales, Anita Espasandin también tuvo que lidiar con algunos imprevistos. Sin embargo, decidió afrontar la situación con humor y naturalidad, compartiendo cada detalle con sus seguidores y convirtiendo el mal momento en una anécdota más de su viaje por Europa.