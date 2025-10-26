El Chino Leunis compartió en sus redes una foto que lo llenó de recuerdos y emoción. El participante de MasterChef Celebrity reveló el antes y el después de su nuevo vestidor y sorprendió a sus seguidores por la renovación que llevó adelante en su casa.

El antes y el después del nuevo vestidor de El Chino Leunis: “No lo puedo creer”

El Chino Leunis se emocionó al mostrar la renovación de su vestidor. El participante de MasterChef Celebrity compartió con sus seguidores un recuerdo que le apareció en su telefono y que demuestra el antes y el después de la construcción de uno de los lugares favoritos de su casa.

El Chino Leunis

“Me apareció en el tel esta foto en los ‘recuerdos’ del celu y no lo puedo creer. Cuánto camino transitado, qué rápido pasa todo. Hemos hecho un recorrido inmenso. Agradecido siempre. ¡Gracias a nosotros! Que tengan un hermoso fin de semana”, escribió el conductor, acompañando el mensaje con una imagen que refleja una etapa significativa de su vida.

En las fotos y videos, el participante de MasterChef mostró la primera etapa de la construcción, donde conversaba con una de las personas que llevó adelante la renovación y luego, al deslizar, apareció el trabajo final: un gran armario con espacio para todo tipo de prendas.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de cariño y admiración, destacando su sencillez y la forma en que siempre transmite buena energía. El Chino Leunis, que atraviesa un gran momento profesional y personal, volvió a mostrarse fiel a su costumbre de compartir sus procesos de crecimiento.