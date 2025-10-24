La sinceridad del Chino Leunis sobre su participación en Masterchef: "Me siento angustiado y nervioso"

El Chino Leunis es una de las figuras que integra la larga lista de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. A semanas del debut del programa, que conduce Wanda Nara en Telefe, la competencia va subiendo la exigencia en cuanto a los desafíos que deben cumplir los participantes.

Esto hace que los famosos entren en pánico y demuestren sus dotes culinarios. Precisamente esto fue lo que le pasó al conductor cuando debió preparar una torta brownie, una tarea complicada para él que le hizo revelar sus sensaciones en ese momento.

El Chino Leunis habló sin filtro de su experiencia en Masterchef: "La estoy pasando como el traste"

Masterchef Celebrity es el ciclo más visto del prime time de Telefe. El reality conducido por Wanda Nara cuenta con un exigente jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santos. A medida que avanza el programa, los chefs enfrentan a los participantes a distintos retos dulces o salados. En la emisión del jueves 23 de octubre, debieron hacer una torta brownie. Si bien para algunos resultó algo sencillo, para otros como el Chino Leunis fue un verdadero desafío.

El conductor no pudo ocultar que la estaba pasando mal al momento de llevar a cabo la receta de este clásico de la pastelería argentina y es que encima debía compartirla con el resto de sus compañeros, por lo que debía prestar mucha atención cada vez que leía los ingredientes y su paso a paso. Con total sinceridad y mirando a cámara, reveló: "Debo confesar que me agarró mucha angustia. Al principio, sin la receta me siento angustiado, nervioso, ansioso".

Luego, cuando se encontraba en su estación, se acercó Germán Martitegui para saber cómo iba con la preparación. A lo que el presentador trató de mantener la calma y explicarle que de a poco iba avanzando. "Ya tengo los brownies en el horno, el merengue andando", expresó. Sin embargo, el cocinero notó algunas cosas que podían mejorar y comenzó a marcarle fiel a su estilo. "A la batidora ponela más despacio y al merengue medilo de vuelta porque está pasada de temperatura", le aconsejó.

En ese momento, el Chino Leunis se sintió sobrepasado con las indicaciones del jurado y contó lo mal que la estaba pasando en Masterchef: "Tengo ganas de hacerme bolita, ponerme en posición fetal y que venga mi madre". Tratando de quitarle peso a la cuestión, agregó con humor: "Me haga upa y me diga 'bueno gordito, yo me ocupo. Quedate tranquilo'".

Martitegui, por su parte, le recalcó que no tenía más claras para volver a hacer el merengue. Por esta razón, el Chino Leunis sumó preocupado: "¿Todas me van a pasar hoy? Una te pido, una ¿Dónde está la zona confort? Que vuelva, por favor". Por último, manifestó sin filtro sobre su experiencia en el certamen: "De verdad, la estoy pasando como el traste". No obstante, para sorpresa de él mismo y de los jurados, el conductor logró un buen resultado con su brownie y recibió elogios.

De esta manera, la sinceridad del Chino Leunis sobre su participación en Masterchef generó repercusiones y levantó sospechas de que si continuará adelante con el formato o decidirá bajarse como lo hizo su compañero Pablo Lescano. "Me siento angustiado y nervioso", aseguró.