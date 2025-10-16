La historia de amor del Chino Leunis y Maca Martínez Picabea: de su casamiento en secreto a la familia ensamblada con cinco hijos

El Chino Leunis y Maca Martínez Picabea formaron una tierna familia ensamblada, tras años de noviazgo y casamiento. Si bien ambos son personajes reconocidos del mundo de la televisión argentina, decidieron mantener los detalles de su relación en privado, e incluso se casaron en secreto. A pesar de eso, no dudan en mostrar lo mucho que se quieren en redes sociales, acompañarse en nuevos proyectos y, en ocasiones, recordar los primeros pasos que dieron juntos, y que formaron esta historia de amor que aún continúa.

Desde ser compañeros de clase hasta formar una familia de cinco: la historia del Chino Leunis y Maca Martínez Picabea

El Chino Leunis se separó de la madre de su hija, en octubre de 2018, y ese mismo año conoció en un curso de coaching a su actual pareja, Macarena Martínez Picabea. Ella, al igual que él, estaba separada y estaba criando a sus cuatro hijos. El conductor contó en diversas entrevistas que ambos se encontraban en un momento oscuro de sus vidas, ya que transitaban por esta nueva soltería. De a poco, ese compañerismo y amistad que surgió de estudiar juntos y el dolor, se convirtió en un interés amoroso que fue creciendo a cada semana, y los terminó de ensamblar.

Durante la pandemia, ninguno soportó la idea de vivir separados del otro. Allí fue cuando comenzó la convivencia, y de a poco la familia se fue ensamblando. El Chino siempre habla de lo compañera que Macarena es en todos los trabajos y proyectos que le surgen, y mucho de eso se vio en las últimas semanas con el estreno de MasterChef Celebrity, donde ella no duda en comentarle y alentarlo en todos los posteos que él pone al respecto. Sin embargo, su amor era más grande que el noviazgo que mantenían, y por eso él decidió hacer la propuesta.

En un viaje a Bariloche, en un hotel frente al lago Nahuel Huapi, el conductor sacó el anillo que había comprado unos días antes, y la sorprendió en su habitación, antes de ya irse a dormir. En secreto, se casaron por civil en el 2021, con sus seres más cercanos, y realizaron una pequeña fiesta. Sin embargo, dieron a conocer esta noticia, días después del gran evento, manteniendo su perfil bajo y el hermetismo de la pareja.

El Chino Leunis y Maca Martínez Picabea ahora viven juntos y casados, con los hijos que formaron con otras parejas. Si bien contaron que hablaron de tener un sexto hijo, por el momento decidieron mantenerse así como construyeron las cosas. Su familia ensamblada disfruta de diversos eventos juntos, al mismo tiempo que se acompañan en cada uno de los proyectos que ellos viven. MasterChef Celebrity llevó al conductor a un nuevo desafío, que superará de la mano de el amor de su vida.

