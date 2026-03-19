Cazzu se metió en la polémica entre Tini Stoessel y Emila Mernes con un particular mensaje: "No es casualidad"

En las últimas horas, hay un tema que logró traspasar las fronteras y generar diversas especulaciones, en distintas partes del mundo. Las protagonistas son cantantes argentinas, puntualmente Tini Stoessel y Emilia Mernes, aunque María Becerra también se encuentra involucrada en esta nueva polémica. Si bien los rumores de mala relación entre las divas pop surgieron desde hace meses, recientemente un gesto en las redes sociales terminó por hacer estallar el enfrentamiento.

Fueron los seguidores de las cantantes quienes notaron que Tini Stoessel dejó de seguir en redes sociales a Emilia Mernes, con quien comaprtió una muy cercana amistad. Pero nada quedó ahí, sino que se desató una cadena de unfollow en el que se destacaron María Becerra, Valentina Cervantes, Antonela Roccuzzo, lo que deja en evidencia que algo pasó, que trasciende al ámbito musical.

El escándalo es total y las especulaciones sobre este conflicto no deja por fuera ninguna teoría, que van desde un "robo" de staff a traiciones amorosas, pero nada está comprobado ya que las protagonistas se mentienen en silencio. Sin embargo, fue Cazzu quien dio su visión al respecto.

Cazzu sobre el conflicto entre Tini Stoessel y Emila Mernes

En el último tiempo, Cazzu ganó gran repercusión mediática luego de los diversos conflictos que mantiene con el cantante mexicano, Christian Nodal, por los cuidados de Inti, su hija en común. Y es mediante reflexiones en Instagram que envía mensajes directos sin la necesidad de dar nombres o especificar situaciones, una herramienta que sabe realizar muy bien. Y ahora, el conflicto entre Tini Stoessel y Emila Mernes no fue la excepción.

Con el uso de una placa negra con letras blancas, Cazzu lanzó su mensaje: "El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder. La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político". Con este mensaje, la cantante de Dolce, pudo estar refiriendo a la versión que indica que su colega es señalada por un presunto amorío que habría tenido al momento de un impasse con Duki con un hombre famoso que tendría pareja, dejando en claro que se cae sobre la mujer siendo una práctica social frencuente para focalizar conflctos entre mujeres cuando quien accionó "mal" sería la figura masculina, teniendo novia.

Una vez más, Cazzu deja expuesto su pensamiento respecto a una situación, que ahora tiene alcance mundial. Lo cierto es que las especulaciones sobre el motivo del conflicto son diversas, pero ninguna certeza; sin embargo que se hayan involucrado Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes replicando el gesto de Tini Stoessel es lo que más llama la atención.