El look sporty chic de Antonela Roccuzzo para su tarde de tenis

Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas de sus seguidores con su look para asistir a un partido de tenis. La esposa de Lionel Messi compartió en sus redes sociales unas fotos en la que luce un impecable estilo sporty chic para vivir el Grand Slam de Estados Unidos.

Antonela Roccuzzo mostró su original camiseta mangas largas y su pantalón estilo sporty chic

Fiel a su estilo, Antonela Roccuzzo dejó ver en su cuenta de Instagram su outfit sporty chic, una de las tendencias más elegidas en los últimos años. La influencer apostó por una camiseta de mangas largas de inspiración retro y similar a la camiseta suplente de la Selección argentina, una pieza que se destacó por su diseño llamativo y la combinación de colores.

El look sporty chic de Antonela Roccuzzo.

La prenda principal es una camiseta deportiva y elegante en tonos azules eléctricos y claros, con un cuello camisero celeste y sobre el corte en V un delicado detalle con los colores de la bandera argentina y un borde combinado en negro y blanco. En las mangas tres franjas celestes que aportan continuidad visual al diseño. Además, el modelo presenta una silueta fluida y moderna, ideal para quienes buscan comodidad sin resignar estilo.

El estampado abstracto de la camiseta suma dinamismo al conjunto. Sus diferentes texturas, algunas de apariencia satinada, generan un efecto visual y le dan a la prenda un aire distintivo. Para completar el look, Antonela Roccuzzo eligió unos pantalones deportivos negros, amplios y cómodos. La elección reforzó el espíritu relajado del outfit y permitió equilibrar el diseño más elaborado de la camiseta. El corte holgado, además, se encuentra entre las tendencias actuales de la moda urbana, especialmente en los estilismos inspirados en la estética deportiva.

La camiseta bicolor del look de Antonela Roccuzzo.

Antonella Roccuzzo completó su outfit con unas zapatillas azul marino y un beauty look minimalista

En los pies, Antonela Roccuzzo llevaba unas medias y zapatillas deportivas de diseño clásico en color azul marino, con detalles blancos y suela de goma color caramelo. El calzado, además de aportar comodidad, se convirtió en otro de los puntos destacados del conjunto y combinó perfectamente con el resto del outfit sporty chic.

Además, la influencer llevó su cabello recogido de manera natural, una elección que permitió que su rostro sonriente se convirtiera en el protagonista de la imagen. El peinado, sencillo y relajado, acompañó perfectamente el espíritu del conjunto y evitó recargar la propuesta.

En cuanto al maquillaje, optó por una apariencia sutil y luminosa. La elección resaltó sus rasgos naturales y sumó frescura al look. Con una piel radiante y una expresión relajada, Antonela completó una imagen que combinó belleza, comodidad y estilo.

Antonela Roccuzzo con su look sporty chic en la sesión de maquillaje y peinado previo a su tarde de tenis.

Con este look sporty chic, Antonela Roccuzzo volvió a demostrar por qué se convirtió en una referente de moda. Su estilo se caracteriza por unir prendas funcionales, tendencias urbanas y detalles elegantes, una fórmula que le permite crear propuestas cómodas, actuales y llenas de personalidad.