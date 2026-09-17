La fórmula de Antonela Roccuzzo para llevar la tendencia luxury streetwear

Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas con una elección de moda que refleja una de las estéticas que gana protagonismo esta temporada. La rosarina apostó por la tendencia luxury streetwear y compartió la fórmula ideal para sumarla a looks cotidianos.

Antonela Roccuzzo y su look luxury streetwear: cómo combinar básicos con accesorios de lujo

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia con un look que resume una de las estéticas más buscadas de la moda actual: el Luxury Streetwear. Durante la final del Inter Miami frente a Cruz Azul, la modelo apostó por una combinación que fusionó prendas básicas y de inspiración urbana con accesorios sofisticados, logrando un estilismo relajado pero con una fuerte impronta de lujo.

El Luxury Streetwear propone combinar prendas asociadas tradicionalmente con la moda streestyle con piezas más sofisticadas y de firmas costosas. La clave está en encontrar un equilibrio entre comodidad, informalidad y elegancia. Esta estética permite mezclar jeans holgados, tops básicos y prendas de líneas simples con bolsos de diseño, cinturones protagonistas, relojes y calzado más refinado. El resultado es un look que no necesita excesos para llamar la atención.

Antonela Roccuzzo

Atenta a las últimas tendencias, Antonela Roccuzzo apostó por este estilo y eligió el negro como protagonista absoluto. La empresaria combinó un crop top ajustado de manga corta con unos jeans negros de silueta amplia, creando un contraste de proporciones entre una parte superior ceñida y una inferior de gran volumen.

Los jeans baggy oversize aportaron el costado más urbano del estilismo, mientras que el top permitió marcar la cintura y equilibrar visualmente la silueta. Sin dudas, la elección total black reforzó la estética minimalista y sofisticada del conjunto. En lugar de sumar colores, Antonela Roccuzzo recurrió a pequeños detalles dorados para darle dimensión al outfit.

La clave del lujoso look casual de Antonela Roccuzzo

En el Luxury Streetwear, los accesorios tienen un papel fundamental porque son los encargados de elevar las prendas más sencillas. Antonela Roccuzzo siguió justamente esta fórmula sumando a su outfit un cinturón negro con hebilla dorada, un bolso estructurado, sandalias negras de taco alto y un reloj dorado.

Antonela Roccuzzo y su look luxury streetwear

Así, mientras los jeans y el crop top aportaron el espíritu casual y urbano, estos complementos introdujeron una estética mucho más elegante a su apuesta fashionista. Como era de esperarse, la publicación de Antonela Roccuzzo cosechó una lluvia de "likes" en poco tiempo por parte de sus millones de seguidores y cientos de halagos. Una vez más, conquistó las redes sociales y reafirmó su estilo urbano de lujo.

De esta manera, Antonela Roccuzzo mostró la fórmula para llevar la tendencia luxury streetwear: un buen jean wide leg, un top básico y los accesorios adecuados. Esta estética demuestra que el lujo también puede construirse desde la sencillez y la comodidad.