Viralizaron un video de Mauro Icardi y crecen las sospechas por una posible infidelidad a la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez se volvieron centro de un fuerte debate en redes sociales por una posible infidelidad. La pareja no duda en demostrarse el amor que se tienen y todos los proyectos que planificaron para su futuro juntos. Sin embargo, en los últimos días, algunas acciones los pusieron en la mirada crítica, y ahora se viralizó un video que dejaría mal parado al futbolista. Mientras la actriz promociona la nueva temporada de En el Barro, Icardi habría ido a una fiesta con sus compañeros del club y las sospechas de un beso con una mujer crecieron a su alrededor.

Mauro Icardi se volvió el centro de un debate de redes sociales, luego de que se viralizara un video que hiciera crecer las sospechas de posible infidelidad a la China Suárez. El futbolista se encuentra en Turquía, en medio de un campeonato, mientras su novia recorre el mundo y la Argentina, promocionando la nueva temporada de En el Barro. Luego de que la pareja haya sido punto de críticas por el cumpleaños de Magnolia Vicuña, y un supuesto cruce judicial, la crisis habría comenzado a crecer tras una fiesta.

En las redes sociales, viralizaron un video de una fiesta de los jugadores del Galatasaray, donde aseguran que Mauro Icardi fue invitado. Si bien, por un lado, aparecieron fotos de él utilizando su celular, al mismo tiempo que desarchivó todas las publicaciones con Wanda Nara, también salió un video de un hombre besando a una mujer. Este personaje tenía el peinado como el del futbolista, y no se le pudo ver el rostro. Esto llevó a que las sospechas de una infidelidad crecieran y los rumores de crisis atacaran a la feliz pareja.

Un viral video no fue la única prueba que hizo que los usuarios sospecharan de una crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez. En primer lugar, el futbolista tuvo una inesperada actitud con Wanda Nara, al volver a poner en público todas las fotos que se tomó con ella y en los años que estaban juntos. Además, Guido Záffora aseguró que la actriz había visto polémicos mensajes de mujeres famosas a su pareja, una vez que le había revisado el celular. Ahora, los usuarios se encargaron de viralizar el clip donde se ve un beso a una mujer morocha, en medio de una fiesta de futbolistas.

Mauro Icardi y la China Suárez aún mantienen el silencio, ante todos los comentarios y dudas a su alrededor. Esto hizo que las sospechas crecieran en los usuarios que siguen a la feliz pareja y en los medios de comunicación. Sin embargo, algunos seguidores aseguran de que no es real, ya que el hombre del video no tiene los tatuajes que Icardi en el cuello, por lo que se podría tratar solo de una persona que sigue el estilo del futbolista. Por el momento, no salieron dichos a confirmar o negar una posible crisis e infidelidad dentro de la feliz pareja de la novela turca.

A.E