Los inesperados visitantes que tuvo Nicole Neumann y generaron ternura

Nicole Neumann es de las modelos que más muestran su amor por la naturaleza y la defensa de los animales. Es así como logra fusionar su vida privada, la crianza de sus hijos y su moda con el aire libre y lo que la naturaleza tiene para darle. Sin embargo, en ocasiones, se lleva sorpresas de ella que le provocan ternura y no duda en compartirlo con sus seguidores. En las últimas horas, fue furor al mostrar unos inesperados visitantes que llegaron a su casa, durante la noche.

Nicole Neumann

Nicole Neumann mostró la sorpresa que sintió cuando vio a unos inesperados visitantes en su casa

El amor por los animales de Nicole Neumann se ve reflejado en sus constantes posteos de redes sociales, días en campos y defensas a favor de protegerlos en sus hábitats naturales. Sus seguidores saben que ella busca estar rodeada de paz y tranquilidad, y que, en la crianza de sus hijos, encuentra la manera de que los menores también sean parte de esta actitud protectora. En las últimas horas, provocó la ternura de las redes sociales al mostrar unos inesperados visitantes que llegaron en la noche a su casa.

En su cuenta de Instagram, compartió diversas historias de cómo disfrutaba de reuniones familiares y felicidad plena. Pero, generó sorpresas cuando compartió que una familia de carpinchos se habían decidido instalar en la puerta de su casa. La mamá comía del pasto, mientras los pequeños, a su alrededor, jugaban entre ellos. El clip iba acompañado de una dulce melodía, expresando la ternura que ella misma sintió al presenciar la escena, y se robó los comentarios de todos sus seguidores.

Amor por los animales y por la moda: la manera en la que Nicole Neumann fusiona sus pasiones

Los seguidores de Nicole Neumann saben que su amor por los animales es tan grande como su amor por la industria de la moda y las tendencias. Es por eso que su estilo fashionista logra fusionar ambas pasiones, encontrando prendas cómodas y originales, perfectas para jornadas bajo el sol y con la naturaleza.

Es así como Nicole Neumann se volvió la reina del boho chic, marcando la tendencia con estampados y colores conectados con la naturaleza. Ella encuentra la comodidad en vestidos tejidos, conjuntos deportivos y las tonalidades relacionadas a los terrenales o los celestes llamativos. Sin embargo, también logra fusionar los negros y las camperas de ecocuero para darle un toque moderno a este estilo que la acompaña en todos los eventos de su día a día.

El estilo de Nicole Neumann conectado a la naturaleza

Sin embargo, en ocasiones, la naturaleza le lleva una sorpresa, para que se siga enamorando de la vida al aire libre. En las últimas horas, recibió inesperadas visitas que no dudó en compartir con sus seguidores y generó la ternura de todos ellos. Nicole Neumann es una ferviente defensora de los animales y de dejaron habitar sus espacios naturales, a pesar de que se hayan construido hogares alrededor. Es por eso que se fascinó al ser testigo de una visita de carpinchos en su casa.

A.E