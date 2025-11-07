Luciana Salazar celebró su cumpleaños con una cena exclusiva en Buenos Aires. La modelo y conductora organizó una velada que combinó glamour, buena gastronomía y el afecto de su círculo más íntimo. La cita reunió a un grupo selecto de amigos y figuras del ambiente, en un clima de alegría y cercanía que se extendió hasta pasada la medianoche.

Los invitados de Luciana Salazar a su glamouroso festejo de cumpleaños

Entre los invitados destacados se encontraban Laura Franco (Panam), quien asistió acompañada por su esposo, el empresario Ricardo Pini, y el periodista Darian “Rulo” Schijman, que compartió mesa con el exfutbolista José Chatruc. Todos disfrutaron de un encuentro relajado y glam, donde las risas y el brindis marcaron el pulso de una noche muy especial para Luciana.

El ambiente del restaurante Osaka, con su estilo moderno y su reconocida propuesta de cocina nikkei, fue el escenario perfecto para este festejo íntimo. Luces tenues, música suave y una puesta en escena elegante acompañaron los exquisitos platos y cócteles que se sirvieron durante la velada. En este marco, la cumpleañera se robó todas las miradas con un look audaz y sofisticado: un body negro con transparencias, botas bucaneras al tono y un trench de cuero que aportó un aire de femme fatale. Su melena rubia suelta y su maquillaje en tonos naturales completaron una imagen impactante de su estilo.

Panam, por su parte, optó por un conjunto negro ceñido al cuerpo, con transparencias en los brazos, escote profundo y detalles brillantes, mientras que Ricardo Pini acompañó con un traje oscuro, camisa blanca y corbata negra, logrando una elegancia clásica y discreta.

José Chatruc, siempre con su estilo más descontracturado, eligió un tapado largo color beige, jean azul, remera blanca y zapatos al tono del abrigo, un look que combinó lo urbano con lo sofisticado.

Uno de los momentos más esperados llegó con el ingreso de la torta de cumpleaños, diseñada en forma de corazón y decorada con tonos fucsia y naranja, una elección vibrante que reflejó el espíritu alegre y glamuroso de la noche. Luciana sopló las velitas rodeada de sus seres queridos y agradeció las muestras de cariño con una sonrisa radiante.

Aunque no pudo asistir al festejo por encontrarse en Punta del Este por compromisos laborales, Gaby Álvarez —amigo personal de Salazar— fue el encargado de coordinar cada detalle del evento. Su toque se notó en la ambientación, la elección del lugar y el servicio impecable, demostrando la amistad que los une.

Con una combinación perfecta entre elegancia, glamour y buen gusto, el cumpleaños de Luciana Salazar se convirtió en una celebración íntima y deslumbrante, digna de una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

