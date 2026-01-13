La razón por la que Momi Giardina y Alex Pelao no están en el repechaje de MasterChef Celebrity

Este lunes comienza el repechaje de MasterChef Celebrity. 10 participantes, entre antiguos y nuevos, intentarán ganarse su lugar entre los destacados para volver (o ingresar) a la competencia. Como se puede suponer por la presencia de los nuevos concursantes, también tenemos muchas ausencias entre quienes quedaron eliminados. Dos de las más notorias son las de Momi Giardina y Alex Pelao.

Momi Giardina y Alex Pelao se habían convertido en dos de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity y un par de apuestas seguras para intentar obtener su lugar en el repechaje. Sin embargo, al ver las primeras imágenes de esta nueva instancia, quedó en evidencia que, a pesar de no haber atravesado ningún conflicto y haber tenido mucho cariño por parte de sus compañeros y la gente, ambos estarán ausentes y ya no regresarán de ninguna forma al programa.

La ausencia de Momi Giardina del repechaje de MasterChef Celebrity

Momi Giardina, se despidió del programa el 30 de diciembre y le dedicó una publicación en su cuenta de Instagram. Por la proximidad de su eliminación y lo bien que había calado entre la gente, se daba por sentado que iba ser una de las participantes que estuvieran en el repechaje, pero finalmente no sucedió.

Momi Giardina con Andy Chango, su gran amigo.

El motivo parece ser pura y exclusivamente laboral. MasterChef se graba con dos o tres semanas de anticipación. Las imágenes que salen al aire esta noche, en realidad se grabaron en la semana del 18 de diciembre, tal cual quedó registrado en diferentes portales y programas de espectáculos y noticias.

Con un simple vistazo a las redes sociales y a esos mismos portales, se puede ver que el pasado 19 de diciembre Luzu tuvo su gran Movistar Arena, del cual Momi Giardina fue parte. No sería de extrañar, entonces, que ambos proyectos fueran totalmente incompatibles, incluso desde los primeros días de la grabación.

Momi Giardina.

El faltazo de Alex Pelao al repechaje de MasterChef

Con Alex Pelao parece ocurrir algo similar. Su participación por MasterChef fue una de las más comentadas y queridas, pero decidió ausentarse del repechaje. Algo que llamó la atención porque, al quedar eliminado, Vero Lozano le preguntó si se lo vería en el repechaje y él respondió: “posiblemente”.

En este caso, no existe algo tan marcado como el Movistar Arena de Momi Giardina, pero todo puede deberse a sus compromisos laborales. Algo que no es de extrañar, teniendo en cuenta la gran cantidad de proyectos en los que se lo puede ver.

Alex Pelao.

Si bien no existe una confirmación oficial por parte de Momi Giardina o de Alex Pelao, sí se puede asegurar que no estarán en el repechaje de MasterChef Celebrity. Sea por trabajo o por otro motivo, lo que queda claro que se convertirán en dos de las ausencias más notorias para la gente.