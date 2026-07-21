Así es la cocina de Donato De Santis en la Puglia italiana

Donato de Santis vive en Argentina hace mucho tiempo, pero su corazón siempre está en el país donde nació: Italia. Cada año, el empresario gastronómico viaja a Puglia, la ciudad italiana, para visitar a sus seres queridos, vacacionar con su esposa y sus hijas, y conectar con sus raíces. En sus últimos posteos, dejó ver la cocina que posee en su hogar y cautivó a sus seguidores de las redes sociales.

Mediterránea y llena de tradición: así es la cocina al aire libre que tiene Donato de Santis en Italia

Donato de Santis se suele mostrar en Puglia, el lugar donde nació, lejos del ritmo de la televisión y de las cocinas profesionales. Este lugar de Italia se caracteriza por la naturaleza, las huertas y la cocina de estación. Desde allí, el cocinero comparte en sus redes sociales las recetas caseras que heredó de su familia y la estética de su cocina se lleva todas las miradas.

La gran protagonista de este espacio es su cocina al aire libre, montada en uno de los patios de la propiedad. Con una impronta completamente mediterránea, el ambiente combina materiales nobles, paredes de piedra desgastadas por el paso del tiempo y una decoración que respeta la esencia de las antiguas construcciones de la Puglia.

Donato de Santis

En las imágenes se puede ver a Donato de Santis cocinando frente a una pared de piedra con detalles naturales, mientras utiliza una hornalla portátil y utensilios tradicionales. La escenografía no posee elementos modernos y apuesta por una estética cálida y auténtica: jarras de cerámica, cuencos de barro, ollas esmaltadas, frascos de vidrio para conservas y mesas de trabajo sencillas que convierten al patio en una verdadera cocina campestre.

Otro de los detalles que más llamó la atención de sus miles de seguidores de Instagram es que todo sucede bajo el cielo abierto. En lugar de cocinar entre cuatro paredes como lo hace en la Argentina, Donato de Santis aprovecha el clima del sur de Italia para preparar sus platos rodeado de vegetación, árboles y construcciones rurales que reflejan la identidad de la región.

Por otro lado, la luz natural y el paisaje se integran a cada preparación, reforzando su filosofía de cocinar con ingredientes frescos recién cosechados. La decoración sigue una línea rústica y minimalista en la que predominan la piedra caliza, la madera, el hierro y los objetos artesanales, materiales característicos de la arquitectura tradicional pugliese. El resultado es un espacio relajado, funcional y profundamente conectado con el entorno.

La cocina de Donato de Santis en la Puglia italiana

El pasatiempo favorito de Donato de Santis en Italia: preparar salsa de tomate para conservas

En otra de las postales compartidas por Donato de Santis también se lo observa preparando salsa de tomate para conservas caseras. Frente a largas filas de frascos de vidrio, el chef utiliza un cucharón para envasar la preparación, una imagen que remite a las tradicionales jornadas familiares de elaboración de conservas típicas del sur italiano.

Esta cocina exterior refleja la pasión que tiene Donato de Santis por las recetas, su pasatiempo favorito y su país natal. Cada regreso a la ciudad donde nació y vivió gran parte de su infancia es una oportunidad para mostrarle a los usuarios de las redes sociales cómo vive sus días allí entre cosecha de productos de estación, preparación de conservas y recetas repletas de sabores.

Donato de Santis

Así es la cocina de Donato De Santis en la Puglia italiana: rústica, al aire libre y con esencia mediterránea. Un ambiente rodeado de piedras y naturaleza que se vuelve el escenario ideal para que el jurado de Masterchef Celebrity despliegue todo su amor por la gastronomía.