Uno por uno, por qué elegimos a cada personaje de la tapa de Revista CARAS

A la hora de planificar una celebración tan importante como llegar a los 33 años de vida, es difícil destacar entre todas las figuras quiénes ocuparán un lugar especial en la portada de la revista. Con cada uno de ellos CARAS ha recorrido un camino importante, mostrando sus logros, aciertos, romances, premios y viajes. Priorizamos para la tapa a las figuras consagradas y a las jóvenes estrellas de los nuevos formatos. Pero sobre todo, a quienes, como esta marca, han sabido mantenerse vigentes y reinventarse a lo largo de las décadas. Empezando por LA ONE...

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TAPA 1: Moria Casán, Pampita, Valeria Mazza y Juana Viale

Moria Casán: Una diva en su prime. Cambió la mañana de la tele en eltrece con su impronta irreverente, audaz y picante y sus debates sobre temas de actualidad. Bate récords en teatro con la obra “Cuestión de género” será la madre de Suar en el cine y estrena su biopic para su cumpleaños 80.

Pampita: Conduce su ciclo de entrevistas, “Lo de Pampita”, y en junio se va al Mundial como embajadora de Direct TV y su plataforma de streaming y TV en vivo. A medio siglo de su debut como modelo, se reinventa por su estilo en redes y, además de cumplir con su agenda de compromisos y campañas, fue elegida entre las influencers más destacadas del país.

Gala aniversario 33 años de CARAS

Valeria Mazza: Nuestra eterna top. Tiene sus líneas beautty, make up, perfumes y moda, maneja sus empresas y brilló como presentadora del exitoso “Bailando con las estrellas” de la TV española. Mientras ve con orgullo a sus hijos seguir sus pasos, no descuida sus compromisos benéficos como madrina del Área Pediátrica del Hospital Austral.

Juana Viale: Acaba de ganar el Martín Fierro de Oro de la Moda y da cátedra de estilo como conductora de sus Almuerzos. Mientras prepara una obra de teatro y entrena para participar de maratones como el tradicional triatlón Ironman, se hizo un tiempo para reemplazar en la Noche de los sábados de eltrece a su abuela, Mirtha Legrand, que se recuperaba de una bronquitis.

Juana Viale, Valeria Mazza, Moria Casán y Pampita

TAPA 2: Benjamín Vicuña, Laurita Fernández, Esteban Lamhote, Débora Nishimoto, Chloe Bello y Rossella Della Giovampaola

Benjamín Vicuña: Triunfa en Chile, Argentina y España. Acaba de debutar en “Secreto en la montaña” junto a Esteban Lamothe, en el Multiteatro Comafi, protagoniza la serie “El resto bien” en Flow y participa en la exitosa “Envidiosa” junto a Griselda Siciliani.

Laurita Fernández: Canta, baila, actúa, conduce, es una de nuestras reinas del musical y la comedia y hoy protagoniza “La cena de los tontos” en el Astral después de una exitosa temporada en Mar del Plata. Se prepara para volver al prime time de la tele con un programa de entretenimientos y premios.

Esteban Lamothe: Junto a Vicuña –su contrafigura en “Envidiosa”– representan los dos modelos de galanes del momento: sexies, sensibles y carismáticos. La dupla desembarca esta semana en el Multiteatro con la audaz “Secreto en la montaña”, versión teatral del film de Hollywood sobre una historia clandestina de amor gay. Fuera de la ficción, encontró el amor con la actriz Débora Nishimoto, a quien conoció en el set de “Envidiosa”.

Rossella Della Giovampaola, Laurita Fernández, Benjamín Vicuña, Chloe Bello, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Débora Nishimoto: La “china” de “Envidiosa” en realidad es descendiente de japoneses, creció en Almagro, y es la primera actriz de origen asiático en conquistar al gran público argentino. Seleccionada para interpretar a un personaje basado en Eugenia “La China” Suárez en la serie de formato vertical “Triángulo Amoroso”, producida y protagonizada por Wanda Nara, enamoró a Lamothe, con quien conforma una de las parejas más queridas de hoy.

Chloe Bello: Referente de la moda internacional, desfiló para Hugo Boss y Giorgio Armani. Tras sanar en Madrid y los Estados Unidos de sus viejos dolores y estudiar teatro en el mítico estudio de Stella Adler, volvió renovada y pisa fuerte como una de las mujeres más bellas y elegantes de la Argentina.

Rossella Della Giovampaola: Italiana de nacimiento y argentina de corazón, es referente absoluta del glam y el lifestyle, y viaja por el mundo desplegando elegancia con trajes de los diseñadores más aclamados. Acaba de cumplir 25 años de pareja con Gustavo Yankelevich.

TAPA 3: Agustina Casanova, Julieta Poggio, Angie Landaburu, Cale Ruggeri y Daniela Urzi

Agustina Casanova: Modelo, influencer, periodista y conductora. Formó parte de los noticieros de Telefé y ESPN donde se destacó como una de las voces femeninas del periodismo deportivo. Dejó a Bianca, de un año, al cuidado de su marido, Lautaro Mauro, para conducir la gala de Caras.

Julieta Poggio: Actriz y modelo, tras su rutilante paso por Gran Hermano 2022 nunca más dejó de trabajar y es una de las estrellas indiscutidas de su generación. Se lució durante el verano en la temporada teatral de Carlos Paz, tiene un canal de Youtube, más de 3,1 M de seguidores en Instagram y es la elegida para protagonizar las campañas de las marcas top.

Angie Landaburu: La modelo e influencer la rompe como host del podcast “Angeles y demonios”. A poco de ser madre de Alessandro junto al empresario Augusto Marini, es embajadora de las más exclusivas firmas internacionales.

Daniela Urzi, Cale Ruggeri, Julieta Poggio, Angie Landaburu y Agustina Casanova

Cale Ruggeri: Modelo, influencer, empresaria. Condujo el streaming en la Gala días antes de su boda con Nico Maccari. Es una de las nuevas incorporaciones de CARAS TV con el ciclo “Famosos on line”, en el que tratará t emas de moda y el universo digital.

Daniela Urzi: Modelo top que protagonizó campañas de Armani, Cavalli, Chanel, La Perla y Victoria’s Secret y fue portada de todas las grandes revistas internacionales de Moda, de Vogue, a Harper’s Bazaar, pasando por Elle y Marie Claire, hoy brilla convertida en la DJ’s más afín a la movida en Ibiza.

Fotos. Fede De Bártolo