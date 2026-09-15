Tamara Paganini mostró cómo se encuentra hoy la primera casa de Gran Hermano: “Yo fui la primera en abrir esta puerta”

Tamara Paganini marcó un hito fundacional en la historia de la televisión argentina al convertirse en una de las figuras más disruptivas de la primera edición de Gran Hermano. Su autenticidad y fuerte personalidad la transformaron en la subcampeona, consolidando su rol como una pieza clave para entender el nacimiento del formato del reality show en el país. Tras 25 del debut de aquel ciclo austero, la mediática regresó a las instalaciones originales de Telefe para reencontrarse con los recuerdos. Con profunda nostalgia y asombro, rememoró los desafíos de aquel encierro pionero y recorrió con emoción el predio exacto donde ingresó por primera vez.

Tamara Paganini mostró cómo se encuentra hoy la primera casa de Gran Hermano

Tamara Paganini entró a la casa del primer Gran Hermano

A un 25 años del histórico debut de Gran Hermano en la Argentina, Tamara Paganini protagonizó un conmovedor regreso al lugar exacto donde comenzó el mito televisivo en el 2001. La subcampeona de la primera edición documentó toda su experiencia a través de un emotivo video que compartió en su cuenta de Instagram, generando una inmediata ola de nostalgia entre sus miles de seguidores. El inmueble original ubicado en los antiguos estudios de Telefe en Martínez se encuentra completamente transformado: las icónicas instalaciones que solían albergar el aislamiento de los participantes pasaron a convertirse en oficinas operativas de uso interno y en el moderno bar del programa.

Durante su fascinante recorrido, la mediática caminó por los remodelados pasillos e identificó con precisión dónde quedaba cada espacio de la antigua vivienda de 2001. “¡Es un flash! Esta puerta que hoy es el bar de Telefe... yo fui la primera en abrir esta puerta”, contó con una sonrisa. Conmovida por el contraste entre el pasado y el presente, recorrió las mesas de la cafetería señalando los puntos clave de la convivencia pionera: “Acá estaban los sillones donde hacíamos las galas, allá estaba la cocina y este pasillo llevaba a los cuartos”.

El impacto emocional fue mayor al aproximarse al sector donde dormían. Al pararse en el punto exacto donde descansaba hace veinticinco años, exclamó: “Donde está esa oficina, exactamente ahí, estaba mi cama”. La transformación también alcanzó los exteriores, lo que la llevó a recordar las severas limitaciones económicas de su edición: “Donde hoy hay oficinas estaba la huerta y el gallinero; nos pasábamos el día corriendo gallinas porque no teníamos qué comer”.

Finalmente, el video registró un tierno momento cuando Paganini se reencontró con un histórico trabajador técnico de la emisora que estuvo presente en las primeras emisiones de 2001. Al fundirse en un cálido abrazo, recordó entre risas una famosa anécdota musical del encierro gritando con alegría: “¡Él fue el que nos musicalizó con Amor Narcótico!”.

El paso de Tamara Paganini por Gran Hermano 2001 y 2026

La trayectoria de Tamara Paganini en el universo de los reality shows se divide en dos eras televisivas profundamente contrapuestas. Su debut absoluto ocurrió en Gran Hermano 2001, donde se consagró como la icónica subcampeona de la edición. Aquel juego inicial estuvo signado por la supervivencia económica y la austeridad total dentro de una casa despojada de lujos. Tras salir de los estudios, debió afrontar durante años el lado más complejo y traumático de la exposición mediática espontánea.

25 años después, su sorpresivo regreso a la pantalla se concretó en Gran Hermano 2026, bajo el formato especial denominado Generación Dorada. Su ingreso se produjo a fines de marzo como un reemplazo directo tras una baja en el certamen. Durante esta segunda experiencia, la apodada "La India" protagonizó fuertes cruces de convivencia y encendidas discusiones con participantes contemporáneas. Tras permanecer encerrada por 147 días, quedó eliminada en la vigesimoséptima gala luego de perder un ajustado mano a mano contra Solange Abraham, obteniendo el octavo puesto de la competencia.

El paso de Tamara Paganini por Gran Hermano 2001 y 2026

Al salir de la casa, Tamara Paganini protagonizó un emotivo reencuentro con sus raíces televisivas. No solo redescubrió los cimientos de la primera casa de Gran Hermano, sino que reafirmó su lugar en la historia como la pionera absoluta que abrió la puerta al fenómeno nacional.

A.E