Así fue el primer día de jardín de Sarah Burlando

Sarah Burlando vivió uno de sus días más emocionantes: comenzó el jardín. La niña es una de las mini influencers más observadas por los usuarios de las redes sociales, mostrando su amor por la moda, y acompañando a sus papás en el trabajo. Sin embargo, las vacaciones terminaron y ella comenzó la etapa del jardín de infantes con una sonrisa en el rostro. Barby Franco no dudó en compartir las mejores postales antes de entrar al instituto, y enterneció a todos sus seguidores.

El primer día de Sarah Burlando

Desde una mañana feliz hasta el reencuentro con amigos: el primer día del jardín de Sarah Burlando

Sarah Burlando comenzó este 23 de febrero, gritando de emoción por su primer día del jardín de infantes. Con 3 años, comenzará una nueva etapa de su vida, y sus padres no dudaron en compartirlo en las redes sociales. Barby Franco mostró el desayuno lleno de energía y felicidad que disfrutó la pequeña, y cómo se preparó para la ocasión. "¿Quién comienza el colegio?", le preguntó la modelo a su hija, y recibió un grito eufórico: "¡Yo!".

Seguido a esto, la pequeña tomó su mochila rosa y se peinó con dos moños blancos para ir al instituto de la mano de Barby Franco y Fernando Burlando. La familia feliz se tomaron diversas fotografías en el camino, demostrando el orgullo que ambos padres sentían por Sarah. En todo momento, la modelo destacó la felicidad de ella por arrancar una nueva etapa, y se llevó los comentarios felicitándola de sus seguidores de Instagram.

El primer día de Sarah Burlando

Sarah Burlando y Anita García Moritán comenzaron el jardín juntas

Sarah Burlando no comenzó el jardín de infantes sola, ya que una de sus amigas más cercanas la esperaba en la puerta del instituto. Anita García Moritán la abrazó con una tierna felicidad, y protagonizó uno de los momentos más virales de las redes sociales. Barby Franco no dudó en etiquetar a Pampita, cuando compartió las fotografías de ambas amigas con el mismo uniforme, demostrando que ahora también serían compañeras en el jardín.

El primer día de Sarah Burlando y Anita García Moritán

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en destacar la felicidad de Sarah Burlando y el orgullo de sus padres, con el comienzo de esta nueva etapa en sus vidas. La mini influencer de la moda, quien sabe marcar tendencia con sus looks, ahora comenzará a ir al jardín de infantes, donde conocerá nuevos amigos, hará crecer su creatividad y amor por diferentes actividades, al mismo tiempo que aprende sobre diferentes ámbitos.

A.E