Así es el colegio de Isabella y Paul, los hijos de Flor de la V: compañeros extranjeros, materias completas en francés y doble título

Florencia de la V eligió para sus hijos, Isabella y Paul, una institución educativa con una propuesta diferente a la de un colegio tradicional. Los adolescentes cursan sus estudios en un prestigioso colegio en Buenos Aires, que ofrece una formación de alcance internacional y acompaña a sus alumnos desde el nivel inicial hasta finalizar la escuela secundaria.

Isabella y Paul, los hijos de Flor de la V

Uno de los aspectos que distingue a la institución elegida por Flor de la V, es su ambiente multicultural, donde conviven estudiantes de distintas nacionalidades. La propuesta busca brindarles herramientas para desenvolverse en un contexto global, con una formación que combina el aprendizaje académico con valores vinculados a la diversidad y el pensamiento crítico.

Compañeros extranjeros y una enseñanza que combina francés y español

El colegio al que asisten los hijos de Flor de la V, integra las tradiciones pedagógicas de Francia con el sistema educativo oficial argentino. Por eso, la enseñanza no se limita al aprendizaje del francés como idioma extranjero, sino que los estudiantes cursan materias completas en francés y español como parte de su formación académica.

Isabella y Paul, los hijos de Flor de la V

A lo largo de los distintos niveles, la institución sostiene una propuesta de inmersión cultural y lingüística que busca que los alumnos incorporen ambos idiomas dentro de su experiencia escolar. A esto se suma una agenda de actividades artísticas, deportivas y culturales que complementa la formación académica de los hijos de Flor de la V.

El sistema de doble titulación que reciben Isabella y Paul, los hijos de Flor de la V

Uno de los principales diferenciales de este modelo educativo es la posibilidad de acceder a una doble titulación al finalizar la escuela secundaria. El sistema combina los requisitos de la educación argentina con los de la formación francesa y permite que los egresados obtengan un reconocimiento académico de ambos sistemas.

Isabella y Paul, los hijos de Flor de la V

Esta modalidad amplía las posibilidades de los estudiantes al momento de continuar su formación universitaria, ya que las credenciales obtenidas les permiten acceder a instituciones de educación superior tanto en Argentina como en otros países. De esta manera, la experiencia escolar de los hijos de Flor de la V está marcada por una formación bilingüe, multicultural y con perspectiva internacional.