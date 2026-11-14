Así es el jardín de Eva Bargiela: plantas frondosas, árboles y un detalle pensado para la seguridad de Faustino

Eva Bargiela mostró en sus redes sociales el jardín de la casa que comparte con Gianluca Simeone y su hijo, Faustino. Las imágenes recorren un espacio al aire libre con plantas frondosas, árboles y una pileta rodeada de verde, donde la pareja hizo un cambio pensado para la seguridad del bebé.

La familia se instaló en esa vivienda antes del nacimiento de su hijo y, desde entonces la modelo fue exhibiendo los ambientes que modificaron tras la llegada del nene. Esta vez el foco estuvo puesto en el exterior, un sector que cambió su dinámica cuando el pequeño empezó a gatear.

Cómo es el jardín de Eva Bargiela y la pileta de su casa

Eva Bargiela dejó ver un terreno delimitado por arbustos, por encima del cual asoman las copas de algunos árboles y las hojas de una palmera. Sobre el césped se ubica una pileta rectangular, con un borde de piedra clara que la recorre de punta a punta. Detrás se distingue la construcción con una terraza con baranda de vidrio en el piso superior.

La pileta del jardín de Eva Bargiela, rodeada por un cerco de seguridad.

En la publicación, la modelo aparece de pie en el parque, con el bebé en brazos, y cuenta que desde que el nene empezó a gatear, la pileta pasó a ser una preocupación para la pareja. Por ese motivo decidieron instalar una protección alrededor del agua.

El cerco aísla la piscina con paneles de malla oscura sostenidos por postes metálicos, y tiene una puerta con una cerradura negra con llave. Según explicó la influencer, la instalación es removible, de modo que pueden retirarla cuando quieren usar todo el espacio, y mientras está colocada impide que los chicos entren solos al agua.

Junto a la piscina se ubica el sector de descanso, con reposeras grises de líneas rectas. Hacia el fondo, entre los arbustos, asoman algunas flores rojas que cortan la uniformidad del follaje, y el césped llega hasta la malla del cerco.

Faustino, con un buzo teñido en verde, rojo y amarillo, junto al cerco de la pileta.

Eva Bargiela y la seguridad de Faustino desde que empezó a gatear

Eva Bargiela incluyó escenas de Faustino gateando sobre el césped con un buzo teñido y un pantalón verde. En otra imagen aparece de pie, sostenido por su mamá junto a la red, con el agua detrás. Según contó, la idea era disfrutar del jardín sin preocuparse por la posibilidad de que el chico llegara solo hasta el borde.

La preocupación por los riesgos domésticos ya había aparecido cuando el nene tenía nueve meses y había empezado a gatear. En esa ocasión, la modelo mostró en sus historias de Instagram un corralito de madera armado en el living, con una puerta con traba, y les pidió a sus seguidores que le recomendaran medidas de seguridad.

Eva Bargiela, con remera clara y jean, en el jardín de su casa.

Hacia el final, otra vez con su hijo en brazos, la influencer vinculó la decisión con su experiencia como mamá, al contar que la maternidad le hizo advertir peligros que antes no percibía. En esas imágenes lleva una remera clara de mangas cortas, un jean de tiro alto y pierna amplia y el pelo rubio suelto.

El parque se suma a otros sectores que la pareja transformó después del nacimiento. Eva Bargiela y Gianluca Simeone sumaron así un cerco removible al jardín de su casa, donde las plantas frondosas, los árboles y la pileta rodeada de verde conforman el exterior de su hogar. Con esa incorporación, el sector quedó adaptado a la etapa en la que Faustino, hoy de un año, empezó a explorarlo gateando.