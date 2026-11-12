Eva Bargiela mostró cómo fue su peregrinación para despedir a León XIV: en familia, caminando por la calle y con un regalo para Faustino

La visita del papa León XIV a la Argentina, tras casi cuatro décadas sin recibir a un sumo pontífice, revolucionó por completo el país y convocó a millones de fieles en cada una de sus paradas. Numerosas celebridades del espectáculo decidieron sumarse a las celebraciones para vivir de cerca este acontecimiento único. Entre las figuras destacadas, estuvo Eva Bargiela, quien eligió documentar cada instante de esta experiencia espiritual en su cuenta oficial de Instagram. Junto a su pareja, Gianluca Simeone, y su hijo Faustino, la modelo emprendió una emotiva travesía hacia la Basílica de Luján para participar de la multitudinaria misa de despedida.

La peregrinación para despedir a León XIV de Eva Bargiela y su familia

La peregrinación para despedir a León XIV de Eva Bargiela y su familia

Con profunda emoción y espíritu de fe, Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su pequeño hijo Faustino emprendieron una inolvidable peregrinación hacia la Basílica de Luján para despedir al papa León XIV en el cierre de su gira por la Argentina. Lejos de buscar comodidades o ubicaciones preferenciales, la pareja eligió vivir la jornada como cualquier otro fiel, caminando por las calles lujanenses junto a su bebé en cochecito y mezclándose entre la multitud bajo el sol.

La peregrinación para despedir a León XIV de Eva Bargiela y su familia

Durante la previa y la multitudinaria ceremonia encabezada por el sumo pontífice ante millones de personas, el pequeño Faustino se robó todas las miradas al sostener una bandera amarilla y blanca del Vaticano mientras descansaba en brazos de su mamá. Además, la familia recorrió los puestos callejeros de recuerdos religiosos y retrató la imponente postal de la basílica colmada de devotos que aguardaban la bendición final antes de la partida del Santo Padre rumbo a Perú.

Para inmortalizar este recuerdo familiar, Eva Bargiela compartió en Instagram un carrete con las mejores imágenes de la jornada. Junto a las postales de la caminata y los gestos de ternura de su hijo, la modelo resumió su experiencia: "León XIV. Día inolvidable". A su vez, decidió acompañar la publicación citando la emblemática frase que el propio pontífice difundió en su cuenta oficial de X al despedirse del suelo argentino en homenaje a su antecesor Francisco: "Desde ahora, este país tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

La peregrinación para despedir a León XIV de Eva Bargiela y su familia

El regalo que recibió Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Durante la emotiva jornada en las inmediaciones de la Basílica de Luján, el pequeño Faustino, hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, protagonizó el momento más tierno de la peregrinación familiar y se llevó un recuerdo imborrable de la visita papal. En medio de la multitud que aguardaba la despedida del papa León XIV, el bebe quedó fascinado con una bandera amarilla y blanca del Vaticano que flameaba cerca suyo.

Según se pudo ver en las imágenes compartidas por la modelo, primero lo sostuvieron en brazos para que pudiera alcanzarla y observarla de cerca con absoluta curiosidad. Lejos de soltarla, el bebé se aferró al mástil con entusiasmo y comenzó a agitar los colores pontificios con una sonrisa radiante mientras su mamá lo sostenía frente a las cámaras.

El entusiasmo del niño fue tal que la bandera terminó convirtiéndose en su gran regalo conmemorativo del día. Incluso al momento de emprender el regreso y volver a su cochecito, Faustino no quiso desprenderse de su preciado obsequio y lo llevó firmemente sujetado en sus manos durante toda la caminata por la calle, transformando ese símbolo religioso en el souvenir más especial de su primera peregrinación junto a sus padres.

El regalo que recibió Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone



De este modo, la travesía familiar hacia la Basílica de Luján quedó sellada como un recuerdo imborrable. Entre largas caminatas callejeras, gestos de profunda devoción y el preciado souvenir papal en manos del pequeño Faustino, Eva Bargiela despidió a León XIV rodeada de afecto, demostrando que la fe se vive con sencillez en familia.