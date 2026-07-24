Eva Bargiela mostró la nueva plaza de juegos de su hijo, Faustino Simeone: "Empezó el terror"

El 25 de octubre de 2025, Eva Bargiela y Gianluca Simeone vivieron uno de los momentos más significativos de sus vidas: el nacimiento de su primer hijo, Faustino. Desde entonces, la pareja compartió con sus seguidores diversas etapas del crecimiento del bebé, quien a sus 9 meses ya está mostrando un gran interés por explorar el mundo que lo rodea.

El gateo, una de las primeras formas de movilidad en los más pequeños, se convirtió en la actividad favorita de Faustino, motivo por el cual sus padres crearon un espacio especialmente diseñado para su seguridad y entretenimiento.

Eva Bargiela mostró cómo es la plaza de juegos de su hijo Faustino Simeone

Consciente de la importancia de ofrecer un entorno adecuado para el desarrollo de su hijo, Eva Bargiela mostró recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, una exclusiva mirada a la nueva plaza de juegos que prepararon para Faustino.

Eva Bargiela y Gianluca Simeonte con su hijo Faustino.

En un video publicado por la influencer en sus historias de Instagram, se puede observar al nene gateando con entusiasmo dentro de un área delimitada por un corralito de madera especialmente fabricado para bebés. Este corralito incluye vallas sólidas, resistentes y con un diseño ergonómico, pensadas para garantizar que Faustino pueda moverse libremente sin riesgos de caídas o accidentes domésticos comunes en esta etapa.

Así es la plaza de Juegos de Faustino Simeone.

Según se observan en la imagen, la plaza de juegos se encuentra dentro del living, en un espacio amplio y luminoso que permite al pequeño disfrutar de sus juguetes.

Un elemento clave de esta plaza es la inclusión de una puerta con sistema de bloqueo seguro en la valla del corralito. Este detalle proporciona un nivel extra de protección, ya que evita que Faustino salga del área controlada sin la supervisión directa de sus padres. Esta medida es fundamental, sobre todo en las horas en que Gianluca Simeone y Eva están dedicados a otras actividades, brindándoles tranquilidad mientras saben que su hijo está en un ambiente seguro.

En medio de esta nueva etapa, Eva Bargiela no ha ocultado sus sentimientos y preocupaciones como madre primeriza, como ya lo hizo en otras ocasiones. En el mismo video en que muestra la plaza de juego. La modelo solicitó a sus seguidores: “Empezó el terror, necesito que me recomienden toda medida de seguridad”.

Eva Bargiela con su hijo Faustino Simeone en Nueva York.

La experiencia de Eva Bargiela y Gianluca Simeone refleja claramente el desafío que enfrentan muchas familias jóvenes: equilibrar la alegría de ver crecer a sus hijos con las responsabilidades que implica garantizar su bienestar. Faustino, con solo 9 meses, ya disfruta de un espacio pensado minuciosamente para su comodidad y aprendizaje, gracias a la dedicación y cariño de sus padres. Sin dudas, esta plaza de juegos será testigo de muchos momentos felices.