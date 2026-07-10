Camisa oversize y pantalón sastrero: Laurita Fernández marcó tendencia con un look mediterráneo desde Madrid

Laurita Fernández cautivó a sus seguidores con un look que reunió prendas clásicas, colores neutros y una silueta amplia, una fórmula que domina el street style europeo durante el verano. La protagonista indiscutible fue la combinación de dos básicos atemporales que se llevaron toda la atención.

Durante sus vacaciones en España, Laurita Fernández impone la dupla en moda más elegante

Laurita Fernández continúa disfrutando de sus vacaciones en España junto a su novio Matías Busquet. Además de compartir algunos de los rincones que visita, la bailarina también muestra los looks que elige durante su estadía en Europa. En esta oportunidad, la conductora publicó unas postales de un paseo nocturno por Madrid y volvió a captar todas las miradas con un estilismo relajado, elegante y de inspiración mediterránea.

La gran protagonista del estilismo fue una camisa blanca oversize, confeccionada en un tejido liviano y de caída fluida. Como truco de styling, Laurita Fernández la llevó con algunos botones desabrochados y las mangas arremangadas hasta los antebrazos, un detalle que aportó un aire relajado sin perder elegancia.

Laurita Fernández

La prenda estuvo acompañada por un pantalón sastrero de tiro alto en color verde oliva, una tonalidad muy presente en las colecciones de primavera-verano por su versatilidad y su conexión con la paleta natural que caracteriza al estilo mediterráneo. El diseño amplio y de pierna recta aportó movimiento y sofisticación al conjunto, mientras que el cinturón fino de cuero marrón marcó la cintura y equilibró las proporciones entre ambas prendas.

La elección de la camisa amplia junto al pantalón de inspiración sastrera responde a una de las fórmulas más repetidas entre las referentes de moda internacionales. Se trata de una combinación que fusiona comodidad, elegancia y funcionalidad, convirtiéndose en un imprescindible para quienes buscan un estilo refinado sin excesos. Como calzado, Laurita Fernández optó por unas sandalias planas tipo flip flop en color negro, un modelo minimalista que reforzó el espíritu relajado del outfit.

El accesorio en tendencia que completó el look mediterráneo de Laurita Fernández

Si hubo un accesorio que terminó de definir el look de Laurita Fernández fue la cartera. Tal como se puede ver en las imágenes, la empresaria eligió un bolso estructurado confeccionado en rafia natural con detalles de cuero marrón, una mezcla de materiales que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de las temporadas cálidas.

El diseño, de formato mediano y asas largas de cuero, aportó textura y calidez al conjunto. También, reforzó ese aire mediterráneo que caracteriza a las colecciones inspiradas en los destinos costeros del sur de Europa. La elección de Laurita Fernández no fue casual ya que este tipo de carteras son una de las grandes tendencias del momento porque combinan fácilmente con prendas de lino, camisas blancas, pantalones de sastrería y vestidos livianos, convirtiéndose en un básico tanto para las vacaciones como para los looks urbanos.

Laurita Fernández

De esta manera, Laurita Fernández marcó tendencia con un look mediterráneo desde Madrid. La dupla protagonista de su outfit fue una camisa oversize en color blanca y un pantalón sastrero de tiro alto en color verde oliva. Así, a través de dos básicos sofisticados, la artista logró una propuesta elegante, relajada y perfectamente alineada con las tendencias que dominan el verano europeo.