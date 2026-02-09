Reapareció Milett Figueroa y sentenció su vínculo con las hijas de Marcelo Tinelli: "No estoy dispuesta"

La relación amorosa entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siempre ha sido observada de cerca por Micaela, Candelaria y Juana Tinelli. Entre una serie de idas y vueltas entre la artista peruana y las herederas del conductor, esta mañana reapareció la novia del presentador televisivo y habló en La Mañana de Moria (eltrece) sobre su actual vínculo con las chicas, con quienes compartió algunos encuentros.

Milett Figueroa sobre las hijas de Marcelo Tinelli

Durante el reality de Los Tinelli, las hijas de Marcelo Tinelli dejaron en manifiesto una serie de tensiones internas entre la convivencia con Milett Figueroa, la bailarina que conquistó el corazón de su padre. “Yo no quiero ocupar el lugar de absolutamente nadie, no estoy dispuesta a querer robar el protagonismo de nadie en absoluto. Eso está claro”, comenzó diciendo ante la pregunta de Moria Casán acerca del trato que tenía con las chicas.

Moria Casán y Milett Figueroa | Captura de pantalla de eltrece

En este sentido, amplió: “Lo que hago es acompañar. Si necesitan ayuda, ofrezco mi ayuda siempre. Soy muy buena compañera, me considero así porque me gusta acompañar", dijo y remarcó: “Pero también tengo una vida que me hace ser la mujer que soy”. Sin embargo, la diva insistió en las versiones que circularon en torno a una presunta enemistad entre ellas durante las grabaciones del programa de streaming, sobre todo, porque recién comenzaba a salir con él.

Milett Figueroa sentenció a las Tinelli

Para Milett Figueroa esto se trató del primer impacto que les produjo a las hijas de Marcelo Tinelli que estaba iniciando un romance con su padre. Sin embargo, tienen puntos en común que las une a ellas. “Al contrario, porque con Cande, por ejemplo, coincidimos mucho en que a las dos nos gusta cantar”, señaló. Fue en este momento que aprovechó para correrse del eje de la pregunta y contó cómo se encuentra su presente profesional: “Yo hoy estoy en un proyecto también, estoy en una búsqueda musical muy importante para mi vida porque es la primera vez después de tantos años que estoy en un tiempo en el que siento que puedo elegir dónde trabajo”, expresó.

Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli | Instagram

Volviendo a las reacciones de las jóvenes acerca del inicio de su idilio con el conductor, la cantante disparó: “Yo siento que si fuera hija de Marcelo Tinelli estaría a la defensiva todo el tiempo con cualquier mujer que tenga mi papá”. Finalmente, la modelo lanzó convencida de que revirtió su imagen ante las herederas de su pareja: “Primero, porque no la conozco seguramente y pueden tener teorías también. Pero después de tres años, yo siento que me conocen un poco más”.

Pese a reconocer que es una “mujer brava”, Milett Figueroa puso paños fríos a los rumores acerca de su mala relación con las hijas de Marcelo Tinelli. Para la artista extranjera, las jóvenes reaccionaron de dicha forma debido a que era una mujer extraña a su familia. No obstante, poco a poco fue ganándose su confianza y conquistando sus corazones, al menos intentando mantener un trato cordial por compartir el amor del presentador.

NB