Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa, otra vez: por qué lo mantienen en secreto y quién tomó la decisión

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa atraviesan un nuevo capítulo en su relación, marcado por rumores de separación que vuelven a ponerlos en el centro de la atención. La decisión y las razones detrás estarían motivándolos a mantener la reserva mientras continúan con compromisos personales y profesionales.

Marcelo Tinelli nuevamente en el foco de atención por su separación de Milett Figueroa

Según trascendió en las últimas horas, la pareja está separada y la decisión habría sido tomada por el conductor. La información fue revelada por Pepe Ochoa en Bondi Live. “Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están separados. La decisión la tomó Marcelo; me contaron que ya no da para más, se terminó. Ella está en Perú y él en Argentina”, comentó.

El dato habría llegado a sus manos a través de Mimi Alvarado, pareja de El Tirri, primo del conductor. “Me dicen que se acabó el amor, que ya no hay nada ni para sostener el vínculo que están teniendo”, agregó el periodista. Luego de su confirmación, una frase de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, en A la mañana con Moria (El Trece) tomó otra trascendencia.

“La relación entre ellos es como el dólar blue, va cambiando día a día. Pero nosotros con Marce tenemos una relación tan increíble que ni le pregunto. Cuando ella está, está y cuando no, no está”, expresó el cantante. Aunque la ruptura ya es un hecho, el conductor y Milett Figueroa intentan mantener la información en reserva.

Los motivos que llevaron a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a mantener su separación en reserva

El motivo principal es el reality del clan Tinelli que se transmite por Amazon Prime. “Quieren cuidar esto porque hay un tema con el reality del clan Tinelli. El mismo no se terminó de grabar; quedó abierto el final por todo lo que sucedió con lo de la amenaza de Juana y el conflicto familiar. Se tiene que terminar dentro de dos semanas”, explicó Pepe Ochoa en Bondi Live.

El panelista detalló que Milett Figueroa forma parte del cierre de la segunda temporada, lo que obliga a que la separación no trascienda públicamente hasta que finalicen las grabaciones. “La situación es así: en esta segunda temporada, en el final, se tienen que mostrar todos juntos, entonces no quieren que trascienda esta información porque Milett es parte del cierre”, sostuvo.

Por su parte, Pepe Ochoa también reveló un dato clave sobre cómo se manejará la pareja dentro del reality. “Sí hubo una conversación, que esto lo chequeé con Amazon, que cuando se presentan en el reality, se muestran por separado, no como una pareja”, señaló. De esta manera, aunque la modelo forme parte del cierre de la temporada, la producción habría decidido que su participación no esté ligada directamente a Marcelo Tinelli como pareja.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron otra vez, en un presente que refleja decisiones tomadas en silencio. La situación se desarrolla en medio de compromisos laborales, mientras ambos continúan con sus actividades en distintos lugares. La separación, marcada por la elección del conductor, se convierte en un nuevo capítulo dentro de la historia de la pareja.

