Soledad Aquino se sinceró sobre el momento más difícil que vivió con Marcelo Tinelli: “Lloraba, estaba deshecho”

En medio de la tormentosa relación que mantiene con sus hijas Micaela y Candelaria, Soledad Aquino volvió a irrumpir en los medios de comunicación al recordar un trágico episodio que vivió junto a Marcelo Tinelli. La primera esposa del conductor contó cómo atravesó la muerte de su hijo Santiago, quien falleció a los ocho meses de embarazo a causa de un desprendimiento de la placenta, y cuál fue el rol del presentador en los momentos más difíciles de su matrimonio.

El duro relato de Soledad Aquino sobre el hijo que perdió junto a Marcelo Tinelli

Antes de convertirse en padres de Micaela, Soledad Aquino y Marcelo Tinelli tuvieron un hijo, quien falleció antes de nacer. En una entrevista para el programa de streaming conducido por Matías Vázquez, la exmodelo relató con suma crudeza cómo fue aquel difícil momento de despedirse de un hijo.

Soledad Aquino, Marcelo Tinelli y sus hijas Micaela y Candelaria | Instagram

En este marco, reveló cómo fue que vivió el comunicador esta trágica situación familiar: "Cuando murió Santi, mi mamá me contó que veía llorar a Marcelo por mí y por el bebé que ya no estaba, que estaba deshecho y que le decía: 'Yo no puedo perder a Sole', porque yo no estaba bien. Estaba más del otro lado que acá"

A más de 40 años de ese incidente médico que los marcó para siempre, la primera esposa del periodista reveló que, en aquel momento, ella tenía 24 años. “Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió”, relató con visible congoja.

Soledad Aquino | Instagram

La resiliencia de Soledad Aquino tras la muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli

Uno de los ejes que abordó Soledad Aquino hizo referencia a sus ganas de salir adelante pese al dolor. “Son de esas cosas que te nacen y decís: ‘Yo me quedo’, aunque escuchaba por ahí: ‘Esta chica se nos va’”, afirmó.

En otro de los fragmentos de la entrevista en el streaming, explicó cómo actuó Marcelo Tinelli: “Yo no lo quise conocer, pero él sí lo sostuvo en brazos, lo llevó a la Recoleta y lo enterró solo”. La mujer también hizo hincapié sobre el momento en el que conoció la tumba de su bebé.

Según narró, fue en el entierro de una tía, que también fue enterrada en dicho cementerio porteño, donde juntó fuerzas y fue a visitar los restos: "Vi el cajoncito que decía N.N Tinelli y me desmayé". Intentando justificar su imposibilidad de ver a su primogénito en dicho lugar, indicó: “Claro, yo no quería registrar. Porque, en algún punto, uno tapa las cosas para no sufrir y cuando vi el ‘N.N.’ me enojé”. Por tal motivo, planteó: "Me pregunté: '¿Cómo 'N.N'? Si para mi, él había nacido y tenía un nombre".

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli | Instagram

Finalmente, Soledad Aquino habló del sentido regalo que le hizo Marcelo Tinelli. El mismo consistió de dos muñequitas en representación a sus hijas -Micaela y Candelaria- junto a un ángel en homenaje al bebé. “Santiago existe para mí. Las mamás sentimos a los hijos en el cuerpo. Y para mí, él está permanentemente”, concluyó dejando en claro que, pese al tiempo, el recuerdo de su primer hijo sigue más vigente que nunca.

NB