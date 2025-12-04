Así es la casa de Cami Mayan en Buenos Aires: repleta de flores, muebles campestres y una vista soñada

Camila Mayan vuelve a ser noticia, no solo por su presente profesional sino también por el paso emocional que representa dejar atrás la casa donde reconstruyó su vida tras separarse de Alexis Mac Allister. La influencer regresó a Argentina en 2023, luego de su ruptura con el futbolista, y desde entonces se volcó de lleno a su carrera, a la creación de contenido y al lanzamiento de su marca de maquillaje “Amís”, que marcó el inicio de una nueva etapa personal.

Cami Mayan

En este contexto, y mientras se prepara para mudarse, Camila Mayan decidió mostrar a sus seguidores el hogar que la acompañó en su proceso de reinvención: un espacio cálido, minimalista y lleno de detalles que reflejan su identidad.

Un refugio minimalista que mezcla flores, madera y luz natural

A pocos días de abandonar la propiedad, Cami Mayan abrió las puertas de su casa en Buenos Aires y dejó ver la estética que la acompañó durante este tiempo. Los ambientes están dominados por tonos neutros, blancos, beige y marrón, que aportan serenidad y amplitud visual. En el living, destacan flores, junto a un gran sillón beige que define la calidez del espacio.

La influencer también mostró uno de sus rincones preferidos: un pequeño sector con fotos especiales que guardan momentos importantes para ella. El comedor, por su parte, tiene una larga mesa de madera con estilo campestre, que combina con la simpleza elegante del resto de la casa.

La cocina mantiene la línea minimalista y funcional que caracteriza todo el hogar. El pequeño balcón ofrece una vista abierta. La habitación, en tonos marrones y líneas simples, invita al descanso, mientras que el baño principal, amplio, moderno y minimalista, refuerza la estética despojada que eligió para esta etapa.

El conflicto judicial de Cami Mayan y Mac Allister

El conflicto legal entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister tomó un giro determinante luego de que la Justicia decidiera que el caso debe resolverse en Inglaterra, tal como habían solicitado los abogados del futbolista. La resolución —que ya está firme— representa un revés para la influencer, ya que en la legislación británica no existe la figura de la compensación económica que ella reclama por los años de convivencia en el exterior.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister

Pese a esta desventaja, desde el entorno de Cami Mayan aseguran que seguirá adelante con el reclamo. Su abogado, Ignacio Trimarco, ya había explicado que la compensación es válida en Argentina porque protege a quien quedó en una situación más vulnerable tras una convivencia prolongada.