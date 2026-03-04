Tato Algorta sobre su accidente: "Fue una desgracia con suerte"

Tato Algorta se volvió centro de conversación de las redes sociales, luego de que se diera a conocer que fue protagonista de un accidente vial. El ganador de Gran Hermano mantuvo el silencio en sus redes sociales, mientras la noticia circulaba. Laura Ubfal aseguró que habló con él e intentó emitir tranquilidad a todos los usuarios. Finalmente, el miércoles 4 de marzo, el actual panelista del reality utilizó su cuenta de Instagram, y explicó cómo se encuentra.

Santiago Algorta

La palabra de Tato Algorta tras su accidente

Santiago Algorta es el último ganador de Gran Hermano, que mantuvo su visibilidad pública con trabajos como el modelaje, el streaming y panelista de la nueva Generación Dorada del reality. Es así como mantiene una comunidad de más de 700 mil seguidores que lo acompañan en sus nuevos proyectos. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación, cuando Pepe Ochoa y Laura Ubfal confirmaron que sufrió un accidente en auto. El incidente ocurrió mientras viajaba por el departamento de Soriano, en las inmediaciones de Dolores, durante la noche del lunes 3 de marzo. Los usuarios no tardaron en expresar sus comentarios y pedir más detalles sobre el presente del ganador del reality.

Si bien Ubfal se encargó de hablar con él y exponer la noticia de que estaba bien, en un video en sus historias de Instagram, este 4 de marzo, Tato Algorta llevó tranquilidad, y categorizó el momento como una "desgracia con suerte". "El auto se hizo mierda… Pero yo estoy bien", expresó a sus seguidores. De esta manera, explicó que iría al hospital para hacer un chequeo general por prevención, ya que tuvo un golpe en la rodilla y costilla. “Le saco lo positivo como oportunidad de la vida para replantearme algunas cositas antes de que sea tarde”, sentenció, además de los agradecimientos por los mensajes recibidos y la preocupación de todos.

Tato Algorta agradeció a las personas que lo ayudaron durante la noche del accidente

El mensaje en Instagram logró tranquilizar a sus seguidores, que habían estado enviándole mensajes por privado para asegurarse de que él se encontrara bien. Es por eso que Tato Algorta le agradeció a todos por el interés, y aseguró que, cuando se encontrara descansando, les respondería a todos. Sin embargo, no quiso dejar de lado a las personas que lo acompañaron durante el accidente. Es así como compartió una foto junto a dos jóvenes y escribió: "Gracias a ellos y a los policías Emiliano Díaz y Milton Luna por la compañía y ayuda anoche".

El mensaje agradecido de Santiago Algorta

Sus seguidores no dudaron en difundir el video de Tato Algorta, y dejaron sus mensajes aliviados ante la buena noticia de que el ganador de Gran Hermano se encontraba bien. Durante el debate televisivo, en la noche del incidente, Santiago del Moro expuso la noticia y le envió saludos, al igual que sus compañeros. Por su parte, Algorta confirmó que de a poco volverá a sus responsabilidades, asegurando, nuevamente, que se encontraba fuera de peligro.

