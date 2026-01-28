Evangelina Anderson confirmó que vió a Ian Lucas sin ropa: qué pasó

La relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas se habría enfriado, según trascendió en los últimos días. El youtuber habría decidido tomar distancia luego de que la top model negara tener algo con él. Sin embargo, en la reciente emisión de Masterchef Celebrity, ella reveló que lo vio sin ropa y dejó a todos sorprendidos en el reality de cocina.

La particular frase de Evangelina Anderson sobre Ian Lucas: ¿Romance confirmado?

En Masterchef Celebrity continúa el coqueteo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Si bien la participante dio por terminado los rumores de affaire en las últimas notas que brindó a Intrusos y destacó que sólo existe una amistad entre ellos, en el programa de cocina siguen protagonizando llamativas idas y vueltas. En esta ocasión, fue Wanda Nara quien dio lugar a una revelación que llamó la atención en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la conductora se acercó a la estación del joven para saber cómo se encuentra. Acto seguido, le dijo con ironía: "Voy a ir a saludar a una amiga que no tiene nada que ver con vos". La persona en cuestión era, nada más ni nada menos que, Evangelina Anderson, quien no dudó en remarcar que él también es su "amigo".

Evangelina Anderson

Fiel a su estilo, Wanda Nara aprovechó para preguntarle si ella rompió más corazones de las veces en que fue engañada. A lo que Eva Anderson respondió entre risas: "Sí, puede ser". Luego, la modelo contó que sigue soltera y que le gusta estar así mientras Ian Lucas seguía cocinando pero atento a sus declaraciones.

Evangelina Anderson reconoció que vio "sin ropa" a Ian Lucas

Por otro lado, Wanda Nara le preguntó a Ian Lucas si cree en el matrimonio, a lo que él respondió con mucha sinceridad que no cree en la lealtad, tanto en el hombre como en la mujer. Esta declaración resonó en Evangelina Anderson, por lo que le consultó: “¿Cuánto es lo máximo que duraste de novio, Ian?”. Sin pensar mucho, él contó que fueron dos meses y medio.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Sin embargo, la empresaria cosmética quiso saber más ellos y se animó a preguntarle con doble intención si se conocen. En este momento, la top model contestó que se conocen “un montón” y que sabe "todo" de él. Sus dichos incentivaron a Wanda a saber si se vieron sin ropa. Totalmente sorprendida, la concursante le dijo entre risas: "Mirá la pregunta que me hacés". No obstante, retrucó picante: "Bueno él sube fotos sin ropa así que sí lo vi".

Antes de retirarse para regresar a donde se encuentran los jurados, Wanda Nara comentó que seguramente publica estas imágenes en la lista de “mejores amigos” de Instagram porque ella nunca lo vio sin vestimenta. Fue en ese entonces que el Chino Leunis, quien se encontraba muy atento a la conversación, aprovechó para comentar que "hay uno que es ‘muy mejores amigos’, Wan”.

De esta manera, mientras se rumorea que está saliendo con Maximiliano Appap, cantante de la banda 18 Kilates y ex novio de Lucila “La Tora” Villar, Evangelina Anderson confirmó que vio a Ian Lucas sin ropa despertando así, nuevamente, sospechas de romance. Un dato que dejó a todos boquiabiertos y que no pasó desapercibido en las redes.