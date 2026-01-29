Ian Lucas habló de su relación con Evangelina Anderson y su exnovia lo fulminó: "Mejor me callo"

La historia de amor y desencuentros entre Ian Lucas y su expareja volvió a resonar con fuerza en redes sociales tras un video que publicó Felicitas Gut en TikTok, donde muchos lo interpretaron como una respuesta clara y punzante a las declaraciones que el youtuber hizo sobre su relación con Evangelina Anderson.

Evangelina junto a Ian en MasterChef

Felicitas Gut fulminó a Ian Lucas con un picante video en TikTok

La modelo, que mantuvo un vínculo con el influencer antes de que él se hiciera famoso como participante de MasterChef Celebrity, subió un clip con música de fondo y la frase tajante: “Mejor me callo, porque si yo hablara”. Además, la joven cantó La Perla de Rosalía y llamó la atención por la estrofa que eligió: "Por fin, vas a terapia, vas al psicólogo y, también, psiquiatra. ¿Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad".

La publicación fue leída por una parte de los fanáticos del reality como una contestación a la versión pública de Ian Lucas sobre el final de su relación con Evangelina Anderson, un vínculo que él mismo describió como más profundo de lo que muchos creían y que negó que fuera únicamente “armado para el show”.

Qué pasó entre Ian Lucas y Evangelina Anderson que provocó la reacción de Felicitas Gut

La tensión mediática alrededor de Ian Lucas no es nueva. Tras revelar detalles de su relación con Evangelina Anderson, que se conocieron en el set de MasterChef Celebrity y que para muchos fanáticos parecía un romance genuino, la situación tomó un giro cuando la modelo afirmó que lo que se vio en pantalla respondía más a la dinámica del programa que a su vida real.

Felicitas Gut, por su parte, había mantenido silencio hasta las contradicciones entre los participantes. Su video no menciona nombres, pero el tono y el timing hicieron que seguidores del influencer lo interpretaran como una indirecta. La frase “si yo hablara” resonó entre quienes recuerdan que ella fue parte importante de la vida del youtuber antes de que su historia se instalara en la escena pública.

En paralelo, seguidores de Ian Lucas recordaron las declaraciones del propio influencer, quien aseguró que lo que vivió con la ex de Martín Demichelis no fue una farsa televisiva y que su vínculo pasó por momentos significativos fuera de cámara. Su postura más sincera hasta el momento busca diferenciar entre lo que se ve en pantalla y lo que ocurrió en la vida real, en un esfuerzo por poner fin a los rumores.

