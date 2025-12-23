El sorpresivo mensaje de Ian Lucas tras desmentir su romance con Evangelina Anderson

La reciente publicación de Evangelina Anderson por el cumpleaños de Martín Demichelis generó un fuerte revuelo mediático. La modelo reposteó una foto familiar que había compartido su hija Lola, en la que se veía al exfutbolista rodeado de sus hijos y seres queridos, un gesto que fue leído por muchos como una posible señal de acercamiento sentimental.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Sin embargo, lejos de alimentar versiones románticas, Evangelina Anderson salió rápidamente a aclarar la situación. En diálogo con la periodista Karina Iavícoli, fue tajante al descartar cualquier tipo de reconciliación con el padre de sus hijos y explicó que el reposteo respondía únicamente al buen vínculo que mantienen por el bienestar familiar.

La reacción de Ian Lucas tras la palabra de Evangelina

En paralelo a estas versiones, todas las miradas se posaron sobre Ian Lucas, el influencer de 16 años menos con quien se la había vinculado sentimentalmente. Luego del gesto de Evangelina Anderson hacia Demichelis, algunos usuarios advirtieron que el creador de contenido había dejado de seguirla en Instagram, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible enojo.

Martín Demichelis, Evangelina Anderson e Ian Lucas

No obstante, horas después, ambos volvieron a seguirse y fue la propia Evangelina Anderson quien se encargó de aclarar el trasfondo de la situación. Con total naturalidad, explicó que lejos de un conflicto real, todo formó parte de una broma compartida: “Nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban. Ian es lo más”, aseguró, minimizando cualquier tipo de tensión y dejando en claro que no existe un romance formal entre ellos.

El enigmático posteo de Ian Lucas

Poco después de que Evangelina Anderson desmintiera públicamente cualquier relación sentimental, Ian Lucas sorprendió con una serie de fotos de una producción profesional que no pasaron desapercibidas. En las imágenes, el influencer posó serio, con estética cuidada y una frase contundente que encabezó el posteo: “Fuck love”

Posteo de Ian Lucas

El mensaje fue interpretado por muchos como una reacción directa a las declaraciones de Evangelina Anderson y al ruido mediático que se generó en torno a su vínculo. Si bien Ian Lucas no hizo aclaraciones adicionales, el timing de la publicación sumó una nueva capa de lectura a la historia.