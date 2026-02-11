La versión del Turco Husain sobre la feroz interna entre Ian Lucas y el "Chino" Leunis en MasterChef Celebrity

A pocas semanas de la gran final, la competencia en MasterChef Celebrity (Telefe) se pone más picante. Cada participante deja lo mejor en sus platos para llegar a la instancia final y en este camino, las internas entre los famosos están a la par de la tensión que genera la búsqueda de la perfección. En este contexto, surgieron fuertes rumores de una mala relacion entre Ian Lucas y Leandro "Chino" Leunis, que se habría originado por ciertos favoritismos dentro del reality.

La tensión entre el influencer y el periodista se evidenciaría en las próximas emisiones con una presunta reacción de Leunis luego de una buena devolución que recibiría Ian Lucas. Esta secuencia se filtró en los medios, y se señaló a Claudio "Turco" Husain como el intermediario entre los participantes, quien habría logrado una calma en el enfrentamiento. El exjugador no dudó en confirmar las versiones.

Qué dijo el "Turco" Husain sobre la gran interna en MasterChef Celebrity ​

Claudio "Turco" Husain es uno de los participantes que se habría posicionado ante el conflicto generado dentro de la competencia. El exjugador fue señalado como la persona que intervino al momento del cruce entre Ian Lucas y Leandro "Chino" Leunis para calmar los ánimos de ambos y ponerle fin a la tensión generada en un ambiente que todos califican como amistoso y que se habría roto por este conflicto.

Por ello, al quedar en medio de los rumores, Husain no dudó en brindar su versión al respecto dejando en claro que el conflicto no sería tan elevado como se espectula. "No, no pasó nada, te juro por Dios que lo que te cuento es así. Fue la calentura del momento por no haber ganado el desafío, porque ganó Ian el desafío y porque pasaron dos comentarios bolu... que se terminó ahí", indicó en diálogo con Intrusos (América),

Pero ante esta consulta hacia el deportista, quien no dudó en intervenir en la entrevista fue Evangelina Anderson, quien se encontraba junto al Turco y dejó en claro su postura al respecto: "Yo no estaba en la pelea, pero Ian tira bombas, lo que pasa es que Ian es muy sincero y tira lo que piensa". Cabe mencionar que la modelo enfrenta rumores de romance con el influencer y hablaría desde el conocimiento personal del joven.

Ante estas palabras, Husaín cruzó una lanza por su compañero: "Ian no es un pibe que tire esas bombas, me parece que no. Somos todos amigos. Nos da nostalgia cuando se va alguien porque ya es un grupo reducido e hicimos un vínculo un poquito más unido, más fuerte". Y sin perder el humor, el participante indicó que si es por él se pueden ir todos, dejando en claro su deseo de ser el ganador de la competencia.

Lo cierto es que aún no se pudo ver al aire este comentado cruce entre Ian Lucas y Leandro "Chino" Leunis, sin embargo se indica que pese a los esfuerzos del "Turco" Husain , la relación entre los participantes desde entonces es muy tensa, al punto de evitarse en las reuniones grupales.