En Los 8 escalones (eltrece), ciclo que conduce Pampita, se vivió un momento muy particular protagonizado por Marcelo Polino. El periodista recordó la estremecedora situación que vivió el día en que falleció su madre y dejó a todos boquiabiertos con su relato paranormal. Un momento cargado de recuerdos, emoción y revelaciones impactantes que sorprendieron por completo a la modelo.

Marcelo Polino relató su experiencia paranormal tras la muerte de su mamá: "Nunca más volvió a florecer"

En su rol de conductora de Los 8 escalones (eltrece), Pampita le consultó a un participante sobre "fuerzas espirituales invisibles" y fue esa pregunta que le sirvió como disparador para saber si alguno de los presentes vivió una experiencia paranormal. En ese momento, Marcelo Polino no dudó en revelar el fuerte episodio que atravesó el día que murió su madre.

“No tuve una presencia, pero sí tuve un hecho paranormal muy significativo", comenzó diciendo el periodista. Ante la intriga de Pampita y de las personas que se encontraban en el estudio, Polino contó: "Mi mamá cuidaba el parque de mi casa, falleció, había plantado un jazmín, no era la época de jazmines".

Y, por último, recordó qué ocurrió aquella fecha: "El día del fallecimiento de mi mamá se abrió por única vez la flor, después se marchitó y nunca más volvió a florecer”. Esta revelación tan dolorosa y personal de Polino fue interpretada por Pampita como una "señal" que su madre le hizo llegar y que se convirtió en un recuerdo imborrable.

Este momento emotivo estuvo acompañado de otros relatos de los concursantes como el de Guillermo, quien aseguró que desde hace tiempo percibe la presencia de una sombra que, según su madre, podría ser su tío. El joven explicó que esta presencia espiritual lo acompaña a todos lados y que si bien antes sentía temor, con el tiempo se terminó acostumbrando. “Dicen que me sigue para todos lados, mide casi 2 metros", expresó dejando a todos atónicos con sus palabras.

De esta manera, una pregunta formulada por Pampita para los participantes de Los 8 escalones relacionada con una encuesta del Pew Research Center de 2023, que indagaba sobre el porcentaje de estadounidenses que afirmaron haber tenido contacto con un espíritu o una fuerza espiritual invisible, hizo que Marcelo Polino abriera su corazón y relatara la experiencia paranormal que vivió tras la muerte de su mamá. "Nunca más volvió a florecer", aseguró sobre la flor de jazmín que solía plantar su mamá en el jardín de su casa.