La complicidad de Margarita y Esperanza, las hijas de Griselda Siciliani y Luciano Castro: cercanía, conexión y compañía junto a sus padres

Griselda Siciliani fue noticia en las últimas dos horas por dos motivos bien diferentes. Por un lado, por su destacada aparición en los Martín Fierro de Cine y Series 2025, gracias a su personaje de Vicky en Envidiosa. Por el otro, por la maniobra que hicieron, junto a Luciano Castro, para evitar la presencia de Sabrina Rojas. Sin embargo, más allá de eso, hubo otro detalle que no pasó desapercibida: la complicidad que se pudo ver entre Margarita y Esperanza, las hijas de la actriz y su actual pareja.

La llegada de Griselda Siciliani y Luciano Castro junto a sus hijas

Griselda Siciliani y Luciano Castro esperaron a que América dejara de transmitir la alfombra roja de los Martín Fierro de Cine y Series para entrar al lugar. EL objetivo de esta maniobra era uno solo: esquivar el momento incómodo con Sabrina Rojas, que se encontraba a cargo de uno de los segmentos del programa. Es por eso que la pareja no posó frente a las cámaras como sí hicieron todos los invitados.

Griselda Siciliani con su Martín Fierro.

Este esquive, también reveló un detalle que hasta el momento se suponía y se dejaba ver, pero que nunca había podido ser confirmado. Margarita y Esperanza, las hijas de Griselda Siciliani con Adrián Suar y de Luciano Castro con Sabrina Rojas, tienen una relación muy buena y se muestran cómplices y cercanas.

La complicidad de Margarita y Esperanza, las hijas de Griselda Siciliani y Luciano Castro

La primera escena llegó justamente en los primeros pasos que dieron en la alfombra roja. Margarita y Esperanza caminaron juntas, riéndose y hasta tuvieron que ser “buscadas” por Siciliani, ya que se habían ido detrás de las cámaras. Una postal que se vio totalmente familiar y natural.

Esa sincronía se mantuvo también durante toda la entrega de premios. Margarita y Esperanza se sentaron una al lado de la otra, dejando separados a Luciano Castro y Griselda Siciliani, que se ubicaron en los extremos de la fila.

Griselda Siciliani y Luciano Castro en los Martín Fierro de Cine y Series | APTRA

Aunque mantienen un perfil súper bajo y suelen estar resguardadas de los medios, ya se sabía, por palabras de Griselda Siciliani y Luciano Castro, que ambas se llevaban bien. Esta mini aparición frente a cámara, no hizo más que confirmarlo.