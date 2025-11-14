Martín Demichelis mostró por primera vez un gesto de amor hacia Facundo Bono, su hijo mayor

Martín Demichelis atraviesa un año de cambios profundos, tanto en lo profesional como en lo personal. Tras su salida de Rayados de México y su reciente separación de Evangelina Anderson, el exfutbolista volvió a ocupar los titulares, esta vez por un motivo emotivo y completamente alejado del escándalo, un gesto de amor hacia su hijo mayor, del que poco se sabía hasta hace un tiempo.

Facundo Bono y Martín Demichelis

Facundo Bono nació fruto de una relación anterior a la de Evangelina, y su existencia se hizo pública recién en 2024, cuando él mismo decidió contar su historia en redes sociales. Desde entonces, padre e hijo han construido un vínculo silencioso, alejado del ruido mediático. Sin embargo, en las últimas horas, Martín Demichelis decidió dar un paso más y dejar por primera vez una demostración pública de afecto hacia él.

El inesperado gesto de Martín Demichelis

Todo ocurrió en Instagram, donde Facundo, tatuador, artista y muy activo en redes, compartió una reflexión íntima junto a una serie de fotos personales. “Lo que quema por dentro también es lo que alumbra por fuera. Ardo. Me transformo. No busco encajar. Busco encender. Es mi manera de seguir vivo. Y el resto… mejor que lo diga el silencio”, escribió el joven.

Facundo Bono

Martín Demichelis, que siempre mantuvo su vida privada bajo reserva, reaccionó con un simple “Me gusta”. Aunque puede parecer un gesto pequeño, para el joven y para quienes conocen la historia familiar, significó un reconocimiento público inédito. Es la primera vez que el exjugador expresa su cariño hacia Facundo en una plataforma abierta, y el mensaje no tardó en generar una ola de reacciones positivas.

Cómo ha sido la relación de Facundo Bono y Martín Demichelis

Facundo Bono siempre fue transparente con su historia. En 2024 contó que se enteró de la identidad de su padre tras una conversación con su madre: un proceso que describió como atravesado por dudas y momentos difíciles, hasta finalmente hallar respuestas y comenzar a construir este nuevo vínculo con Martín Demichelis.

Martín Demichelis

Con el correr de los años, la relación entre ambos se fortaleció. Facundo Bono conoció a toda la familia de Martín Demichelis: sus hermanos, sus tíos y también a Evangelina Anderson, con quien aseguró tener un buen vínculo. Incluso acompañó a su padre en partidos importantes mientras dirigía a River Plate y celebró títulos junto a él y al resto del clan.