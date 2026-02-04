Se incendió el boliche de L-Gante: la extraña teoría sobre el origen del fuego

L-Gante volvió a quedar en el centro de la escena tras un impactante episodio: el incendio de un boliche vinculado a su entorno. Se trata de Fiamma Club, una discoteca ubicada sobre la avenida Dr. Ricardo Balbín, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, cuya imagen envuelta en llamas comenzó a circular con fuerza en redes sociales y portales de noticias.

Así quedó el boliche de L-Gante tras el incendio

Fue el propio cantante quien encendió la alarma pública al compartir la foto del lugar incendiado en sus historias de Instagram, junto a una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Okey, el año pasado fue mi casa, ahora nuestro boliche”.

Con ese mensaje, L-Gante trazó un paralelismo inmediato con el incendio que había afectado su vivienda en 2025 y dejó entrever la preocupación que este nuevo hecho le genera.

Fiamma Club envuelto en llamas en General Rodríguez durante el incendio que generó alarma en la zona.

La publicación no pasó inadvertida. En pocos minutos comenzó a replicarse en distintos medios y a generar comentarios entre fanáticos, que recordaron el antecedente del incendio en la casa que el músico alquilaba en Canning, un episodio que en su momento también despertó dudas sobre su origen.

Según se informó, las autoridades evacuaron de manera preventiva toda la cuadra debido a que las llamas alcanzaron comercios linderos mientras los bomberos trabajaban para controlar el fuego. No hubo heridos y los daños fueron exclusivamente materiales dentro del local.

Si bien no existe confirmación oficial sobre una participación empresarial directa de L-Gante en la administración del boliche, el lugar aparece vinculado públicamente a su círculo artístico. En redes sociales del Fiamma Club se habían difundido promociones de eventos relacionados con el músico y presentaciones suyas en distintos puntos del país.

La escena del fuego alcanzando locales cercanos al boliche

La extraña teoría sobre el origen del incendio del boliche de L-Gante

En este contexto, personas del entorno del cantante deslizan, una hipótesis que todavía no tiene respaldo pericial: la posibilidad de que el incendio no haya sido accidental. Sin afirmaciones categóricas y a la espera de los resultados oficiales, cerca del artista reconocen que el hecho genera inquietud por la repetición de episodios similares en un período relativamente corto de tiempo.

Por ahora, la investigación se encuentra en curso y serán las pericias técnicas las que determinen qué originó el fuego. Mientras tanto, el mensaje de L-Gante y el antecedente de su vivienda incendiada vuelven a instalar preguntas que su círculo íntimo prefiere no descartar, pero tampoco confirmar sin pruebas.

El posteo de L-Gante en redes donde comparó el incendio del boliche con el de su casa meses atrás.

La imagen del boliche en llamas y la frase de L-Gante fueron suficientes para que el episodio trascendiera rápidamente, dejando abierto un interrogante que solo podrá resolverse con el avance de la investigación oficial.

