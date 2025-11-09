Las mejores fotos de las vacaciones de Juli Poggio en Tailandia: platos con insectos, el santuario de elefantes y descontrol en una fiesta

Juli Poggio vivió unas vacaciones únicas en Tailandia, destino elegido por influencers y celebridades de todo el mundo por su mezcla de cultura milenaria, paisajes paradisíacos y vida nocturna deslumbrante. La ex participante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que resumen la energía, la alegría y el espíritu aventurero que la caracterizan.

Las mejores fotos de Juli Poggio en su escapada a Tailandia

Desde su llegada, Juli mostró que no le da miedo salir de su zona de confort. En una de las postales más comentadas, se la ve junto a una amiga sosteniendo brochetas de escorpiones, en lo que fue su primer acercamiento al exótico mundo de la gastronomía local.

Durante su recorrido, también visitó un santuario de elefantes, donde posó sonriente y relajada en bikini y short animal print, disfrutando del contacto con la naturaleza. Las fotos, tomadas en medio de un paisaje selvático, muestran un costado más natural de la actriz.

Pero si algo caracteriza a Poggio es su energía arrolladora. En las noches tailandesas, se la vio brillando en un boliche local, rodeada de amigos y disfrutando al máximo de la música y el baile. Con un look boho chic —mini asimétrica, top con recortes y pañuelo en la cabeza—, la actriz se robó todas las miradas.

En otra imagen que generó furor entre sus seguidores, aparece bebiendo cerveza directamente de una torre de chopp, entre risas y flashes de celulares.

Su itinerario también incluyó momentos de contemplación y magia: Julieta participó del Festival de Linternas, una celebración tradicional en la que cientos de faroles iluminan el cielo nocturno. Vestida en tonos nude y con una sonrisa que lo dice todo, posó bajo la lluvia de luces, dejando una de las postales más bellas del viaje.

Además, recorrió templos budistas, mercados callejeros y hasta se animó a posar en un colorido tren sin uso, mostrando su costado más aventurero y libre.

Con cada foto, Juli Poggio reafirma su estatus como una de las figuras más carismáticas y versátiles del momento. Entre espiritualidad, diversión y glamour, su paso por Tailandia fue una experiencia que combina todo lo que ella representa: frescura, autenticidad y energías que traspasan la pantalla.

F.A