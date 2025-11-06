Adiós a la pollera de jean: Juli Poggio deslumbra con el modelo que es furor esta primavera

Juli Poggio está disfrutando de unos días en Tailandia y, como es habitual, aprovechó su viaje para compartir con sus seguidores su estilo siempre impecable. Desde Chiang Mai, una de las ciudades más encantadoras del país asiático, la actriz publicó fotos donde luce un conjunto que refleja a la perfección el espíritu de la primavera: liviano, colorido y con un toque mágico.

Juli Poggio deslumbra con la tendencia que es furor esta primavera

El look elegido por Juli está compuesto por un top escotado y una mini falda con volados, ambas piezas confeccionadas en una tela vaporosa que acompaña el movimiento y da un aire de libertad. El estampado de mariposas, protagonista absoluto del conjunto, aporta un toque romántico que remite a los paisajes naturales y al despertar de la temporada. En tonos tierra, rosados y lilas, el diseño combina suavidad y personalidad, una mezcla que la actriz maneja con naturalidad.

Juli Poggio

La mini se distingue por su cintura baja y su caída irregular, lo que refuerza ese aire desenfadado que caracteriza al estilo fairycore, una tendencia que celebra la fantasía, la naturaleza y los detalles etéreos. Poggio complementó su outfit con unas gafas rectangulares de marco beige, uno de los accesorios más populares del año, y una minibag tejida de Miu Miu, una pieza de lujo artesanal que encaja con el tono cálido de su look.

Su melena suelta, con ondas suaves y reflejos dorados, completó la propuesta, junto con un maquillaje sutil hecho por ella misma que destacó su bronceado y dio protagonismo a su sonrisa. En las imágenes, la actriz posa frente a un mural pintado con alas de mariposa en tonos azules, un escenario que potencia el concepto visual del conjunto y parece transformar a la actriz en una figura casi alada.

Juli Poggio

Además, compartió una pausa de relax en un café típico tailandés, donde disfrutó de una merienda servida con delicadeza: tazas de té oscuro en recipientes con motivos florales, pequeñas galletitas en forma de flor y pétalos de orquídea como decoración. Todo en sintonía con la estética natural y armoniosa que domina tanto su vestuario como el entorno.

Juli Poggio en Tailandia

Lejos de los moldes clásicos, Juli Poggio sigue consolidando su lugar como una de las figuras con más sentido del estilo entre las nuevas generaciones. Su paso por Tailandia dejó paisajes soñados y una lección de moda: las polleras tradicionales ceden su lugar a siluetas ligeras, con estampas inspiradas en la naturaleza y una frescura que anticipa las tendencias más encantadoras de la primavera.

F.A