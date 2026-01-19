Wanda Nara respondió todo: multas, autos, licencia de conducir y contratos millonarios

Cansada de las versiones que circularon en las últimas horas y la volvieron a poner en el centro de la polémica, Wanda Nara decidió hablar. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la mediática utilizó sus redes sociales para desmentir uno por uno los rumores que la tenían en la mira y dejó en claro cuál es su verdadero presente personal y profesional.

El descargo de Wanda Nara sobre los rumores que circulan sobre ella

A través de un extenso descargo publicado en X, la conductora de MasterChef Celebrity se refirió a temas que generaron fuerte repercusión: supuestas multas millonarias, dudas sobre su licencia de conducir, versiones sobre deudas vinculadas a su casa y hasta especulaciones sobre su continuidad laboral en televisión.

Uno de los puntos que más ruido había generado tenía que ver con presuntas infracciones de tránsito. Sin esquivar el tema, Wanda fue contundente: “No tengo multas. Vendí uno de mis autos y todavía no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas”, explicó. Además, sorprendió al dar un dato que no pasó desapercibido: “Tengo alrededor de 20 vehículos entre Italia y Argentina. Voy a chequearlo con el contador porque es difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican”.

El descargo de Wanda Nara

También aclaró los rumores que ponían en duda su licencia de conducir. “La tengo por 10 años. No manejo porque tengo chofer, pero los fines de semana sí me divierte manejar mis autos. Saben que soy muy fierrera”, escribió, descartando cualquier tipo de irregularidad legal.

En el mismo descargo, Wanda Nara se refirió a versiones que hablaban de conflictos administrativos relacionados con su vivienda. “Con respecto a mi casa, son multas viejas del terreno que ya fueron actualizadas”, aclaró, buscando llevar tranquilidad frente a interpretaciones exageradas.

Cómo es la situación laboral de Wanda Nara

Otro eje central de su mensaje fue su situación laboral. Frente a los rumores que ponían en duda su continuidad en la televisión argentina, la empresaria fue tajante: “Renové en el canal por muchos años. Mi sueldo es el sustento de mi familia”, afirmó, dejando en claro que su vínculo contractual está lejos de estar en riesgo.

Wanda Nara

Por último, Wanda adelantó que su agenda para este 2026 está cargada de proyectos, tanto a nivel local como internacional. “Me queda un tiempo más grabando MasterChef y después viajo para trabajar en la TV italiana, cine, un proyecto para Netflix y seguramente el reality que tengo pendiente por contrato”, cerró, reafirmando que atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera.

Lejos de esquivar la polémica, Wanda Nara eligió enfrentarla de frente y responder todo. Con datos, aclaraciones y frases contundentes, dejó en claro que, más allá de los rumores, su presente sigue tan sólido como siempre.

AM