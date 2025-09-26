Así es la personalidad de Anita Garcia Moritán, según Pampita

Fue durante la última edición de Los 8 escalones que Pampita protagonizó un íntimo momento en medio de la competencia. Todo comenzó cuando, durante la sección “Encuestas”, sonó una pregunta poco habitual: “Según una encuesta realizada en Gran Bretaña, en el año 2010, ¿Qué porcentaje de madres es más severa con sus hijas que con sus hijos varones?”. El público y los concursantes quedaron atentos, y Marcelo Polino no dudó en pedir una pista a la conductora.

Pampita

Con su calidez de siempre, Pampita compartió la pista y una reflexión sobre los vínculos maternales, dejando ver un lado más personal que rara vez se ve en televisión. La pregunta sirvió como pretexto para abrir una ventana sobre cómo percibe a su hija Anita y la relación que las une.

La curiosa reflexión de Pampita sobre la personalidad de Anita García Moritán

La conductora explicó cómo observa ciertos rasgos de sí misma reflejados en su hija: “Para mí, las hijas se parecen mucho a las madres, como que hay un espejo ahí”, aseguró Pampita, mientras el estudio permanecía atento a cada palabra. La reflexión surgió luego de que Barbie Simons, amiga íntima de la modelo, le preguntara: “¿Anita qué tiene tuyo?”, generando complicidad y risas en el ambiente.

Con este comentario, Pampita destacó la conexión especial que comparte con Anita, un vínculo en el que madre e hija se reflejan y potencian mutuamente, no solo en la manera de ser, sino también en actitudes y gestos cotidianos.

Pampita habló como nunca sobre la forma de ser de Anita, mezclando ternura y humor: “No, está mucho peor que yo Anita… Está más loca, más divertida, más extrovertida, más desenfadada, todo lo mío pero potenciado”, confesó entre carcajadas. La frase generó simpatía en el estudio y dejó claro cómo la modelo percibe a su hija: no solo como un reflejo, sino como alguien con una personalidad intensa y única.

Pampita y Anita García Moritán

En pocos minutos, el programa pasó de la adrenalina de los juegos a un momento íntimo en el estudio. Pampita compartió detalles sobre la personalidad de su hija Anita García Moritán, destacando su energía, diversión y extroversión, mientras la interacción con Barbie Simons permitió mostrar la complicidad entre madre e hija frente a cámaras.