La cuarta temporada de "El Encargado" se estrena en televisión abierta: cuándo y dónde verla

La exitosa serie “El Encargado”, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, se prepara para dar un gran paso: su cuarta temporada podría llegar a El Trece, marcando un esperado regreso de la ficción a la televisión abierta. Tras su estreno en plataformas de streaming, la noticia entusiasma a los fanáticos del canal y de la producción.

Cuándo se estrenará la cuarta temporada de El Encargado en El Trece

Según trascendió, Adrián Suar, productor y figura clave de El Trece, estaría negociando la incorporación de los nuevos capítulos a la pantalla del canal de aire para el 2026. La cuarta temporada de "El Encargado" ya finalizó sus grabaciones y se esperaba su lanzamiento entre noviembre y diciembre en Disney+, donde originalmente se emitirá. La llegada a el canal del sol significaría un cambio importante, ya que hace tiempo que la televisión abierta no ofrece este tipo de producciones de ficción.

El vínculo entre Guillermo Francella y Adrián Suar, reforzado por proyectos teatrales conjuntos, podría facilitar el acuerdo. Sin embargo, fuentes cercanas al canal aclararon que la concreción dependerá de negociaciones comerciales con la plataforma, que debe autorizar la exhibición en aire.

El Encargado con Guillermo Francella

De concretarse, los fanáticos de "El Encargado" y Guillermo Francella podrán disfrutar en el 2026 nuevamente de la serie en televisión abierta, con todos los personajes y tramas que la consagraron como un éxito del entretenimiento argentino.

AM