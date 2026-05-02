El tierno regalo desde la distancia de Martín Migueles a Wanda Nara

Tras su regreso de sus románticas vacaciones por Italia, las Islas Maldivas y China junto a Martín Migueles, Wanda Nara comenzó con todas las grabaciones de sus nuevas producciones audiovisuales. Tal es así que los rodajes, además de demandarle mucho tiempo fuera de su hogar, hizo que se traslade a Uruguay. Por esta razón, se alejó de su novio, quien no sólo acompaña desde la distancia esta etapa laboral, sino que, también saca su lado más detallista para consentir a su novia.

Wanda Nara y Martín Migueles, un amor sin fronteras

Lejos de los escándalos mediáticos y de cualquier tipo de especulaciones acerca de su noviazgo, Wanda Nara y Martín Migueles vuelven a captar la atención, esta vez por un gesto que mezcla romanticismo con exposición en redes. En medio de la exigente agenda laboral que está llevando a cabo la empresaria y que los mantienen en países distintos, la pareja demuestra que la distancia no es un obstáculo que apaga la relación. Es más, lo convierte en una fuente de imaginación y creatividad.

Wanda Nara, Martín Migueles

En esta nueva dinámica que los mantiene alejados, la mayor de las hermanas Nara se encuentra enfocada en compromisos profesionales que la llevaron a instalarse temporalmente fuera de Argentina -más precisamente en Uruguay-, mientras que su actual novio continúa con sus actividades en el país.

A través de su cuenta personal de Instagram, la conductora nominada a los premios Martín Fierro compartió una postal que dejó atónitos a su comunidad digital de más de 17,5 millones de seguidores. Desde la habitación de su hotel, la mostró una escena más que romántica: sobre la cama se destacaban un gran osito de peluche, flores naturales y distintas bolsas con regalos costosos, componiendo una imagen que rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores.

“Este oso te abraza por mí mientras estamos lejos, así no me extrañás tanto, aunque yo a vos sí”, reza el texto que aparece en la carta que Migueles le escribió a Wanda. Como era de esperarse, este gesto de amor tomó visibilidad pública y rápidamente generó las reacciones en los cibernautas.

El regalo de Martín Migueles a Wanda Nara | Instagram

Wanda Nara, más enamorada que nunca de Martín Migueles

Wanda Nara, lejos de retratar -e inmortalizar- el momento en el que fue sorprendida por Martín Migueles, posteó esta postal y dejó plasmada sus sensaciones al respecto. “Soy muy antigua en el amor”, escribió visiblemente encantada ante semejante sorpresa. Y agregó, agradecida: “Mi amor, gracias por cuidarnos a todos. Y cuidarme a la distancia con todo lo que amo”.

Luego, horas más tardes, la exesposa de Mauro Icardi publicó un carrusel de imágenes en las que creó un dump. Entre ellas, se destacaron los reglaos del empresario junto con la reacción de ella al ver semejante acto de amor y entrega absoluta a la imaginación.

En paralelo, la agenda de la presentadora de Telefe continúa a pleno, combinando grabaciones, viajes y nuevos proyectos audiovisuales que la posicionan dentro del ambiente artístico. Sin embargo, esta pausa y muestra de cariño deja en claro que, aun en medio del ritmo vertiginoso del trabajo, encuentra espacio para compartir con su público aquellos momentos que reflejan su romance con el hombre que conquistó su corazón.

Regalo de Martín Migueles a Wanda Nara | Instagram

Así, Wanda Nara y Martín Migueles construyen un romance que trasciende cualquier tipo de fronteras físicas. De esta manera, la pareja apuesta a sostener la intensidad de su romance con detalles que remiten a un amor más tradicional, pero adaptado a la dinámica actual de las redes y la vida pública. El plus en este romance es el lujo, pero siempre conservando el detalle que lo hace único y especial.

NB