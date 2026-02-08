El sugestivo mensaje de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana

La separación de Facundo Arana y María Susini sorprendió a propios y extraños. El actor y la modelo eran una de las parejas que se veían más seguras en el medio y nada hacía prever que podrían ponerle fin a su historia. Mucho menos aún se esperaba, que algunos días después comenzaran los rumores de un nuevo romance entre el galán y Gabriela Sari. Una situación que fue escalando con los días y que ahora parece haber encontrado un nuevo capítulo con un sugestivo mensaje en redes sociales.

El mensaje de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana

Los rumores sobre el romance de Facundo Arana y Gabriela Sari parecían infundados. La relación de amistad entre ambos estuvo clara desde el primer momento, cuando ella misma salió a explicar, públicamente, cómo se encontraba él con todo lo sucedido. Incluso en la famosa foto que despertó los indicios más fuertes, se podía ver etiquetado a Rulo Schijman, ex pareja de la actriz, algo que parecía descartar cualquier tipo de situación amorosa.

Facundo Arana y Gabriela Sari.

Sin embargo, con el correr de los días, lo que parecía ser una especulación de las redes sociales, tomó más fuerza y se convirtió en un rumor que incluso llegó a las pantallas. Eso llevó a que cada gesto, mensaje y foto, fuera mirada con otros ojos, logrando encontrar nuevos indicios y pistas de que algo pasaba.

Es en ese contexto, que las cámaras volvieron a apuntar hacia Gabriela Sari. La actriz compartió un vídeo sobre su estada en Mar del Plata, destacando cómo era la habitación en la que se estaba quedando con su hija. La manera en la que eligió hacerlo, fue tomada como un mensaje que, al menos por contexto, parece sugestivo.

“Enamórate de ti, de la vida y luego de quién tú quieras”, se puede leer en un pintoresco cuadro fucsia. La frase, que es atribuida a Frida Kahlo, no pasó desapercibida de ninguna forma y volvió a traer a colación los rumores de romance con Facundo Arana.

Las fotos que subió Gabriela Sari.

Por supuesto que, como es habitual en este caso, no existe un indicio claro y definitivo y todo se trata de especulaciones. Aun así, esa simple frase fue suficiente para que otra vez se trajera al centro de la escena la supuesta relación entre Facundo Arana y Gabriela Sari, a menos de un mes de que se conociera la separación del actor y María Susini. Solo el tiempo marcará cómo sigue esta historia.