María Susini y una determinante decisión para alejarse de Facundo Arana y Gabriela Sari

El 2026 comenzó con una de las noticias inesperadas, en el mundo del espectáculo: la separación de María Susini y Facundo Arana. Tras casi dos décadas de amor, la pareja puso fin a su matrimonio y las especulaciones sobre los motivos de la decisión son diversas. Sin embargo, la expareja se decidió mantener en el ámbito privado los dealles al respecto.Aunque el actor expresó sus deseos de reconstruir su amor con la modelo.

Pese a expresar sus intenciones de volver con María, en paralelo, Facundo Arana fue relacionado amorsoamente con Gabriela Sari, con quien mantiene un estrecho vínculo de amistad desde los años 90, cuando compartieron elenco en la telenovela Muñeca Brava. Esta relación habría cambiado y se estarían dando una oportunidad en el amor. Ambos confirmaron su estreha ceranía, sin mencionar un noviazgo incipiente. Ante estos rumores la modelo habría sido determinante.

La actitud de María Susini para evitar a Facundo Arana y Gabriela Sari

María Susini optó por el silencio. Luego del gran revuelo que generó su separación, no brindó declaraciones al respecto, contrario a Facundo Arana, quien confirmó la ruptura y pidió cautela a los medios de comunicación al tratarse de una tema familiar. Sin embrgo, la exposición al respecto no cesó luego que se lo vinculara amorosamente con su gran amiga, Gabriela Sari.

Fue Facundo Ventura en La mañana con Moria (eltrece) quien reveló que en los últimos días, la modelo decidió declinar su decisión de conducir los Premios Estrella de Mar: “Si bien estaba invitada María Susini, había sido convocada para ser la conductora de los premios Estrella de Mar”. Y el periodista agregó: “Se comunicaron conmigo de la organización de los Estrella de Mar y me contaron que se habían juntados con María Susini charlando para que ella fuera la que conduzca los premios Estrella de Mar”.

La modelo se habría mostrado muy contenta ante la propuesta y ya había comenzado con los arreglos para ser la conductora asignada, sin embargo luego cambió de opinión. “María Susini venía de separarse de Facundo Arana y estaba Gabriela Sari. No quería pasar una situación incómoda arriba del escenario en caso de que alguno sea Facundo Arana o Gabriela Sari ganara, que ganó por El Secreto”, reveló Facundo.

Asimismo, María Susini habría expresado que no se expondría a vivir un momento incómodo. Ante esta postura, los rumores del romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari toman más relevancia ya que la especulación se inclina hacia que la modelo podría tener información de primera mano sobre lo que sucede entre los actores. Sin embargo, una vez más, se llama a silencio.