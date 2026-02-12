Así está hoy Alejo, el hijo de Matías Martín y Natalia Graciano, a los 18 años: "Crack desde el día 1"

Alejo, el hijo menor de Matías Martin y Natalia Graciano, cumplió 18 años y sorprendió por su increíble cambio físico. El joven, que nació en 2008, celebró este jueves 12 de febrero su mayoría de edad y sus padres lo homenajearon con sentidos posteos en redes sociales que no tardaron en volverse virales.

A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, Alejo no mantiene un perfil hermético: su cuenta de Instagram está abierta y allí comparte imágenes de su vida cotidiana. Entre partidos de fútbol, viajes al exterior y momentos familiares, el hijo del periodista y la exmodelo deja ver una personalidad activa, deportiva y muy conectada con sus afectos.

En redes, muchos destacaron el gran parecido del joven con sus padres.

Los emotivos mensajes de Matías Martin y Natalia Graciano por los 18 de Alejo

Para celebrar esta fecha tan especial, Natalia Graciano publicó un mensaje cargado de orgullo y humor futbolero. “Este es amor del bueno! Perdón, gente bostera… el amor es así. El 1 indiscutido. Crack desde el día 1. Hoy, 18”, escribió junto a imágenes actuales de su hijo, dejando en claro la admiración que siente por él.

Matías Martin también compartió fotos del antes y después de Alejo, mostrando cuánto creció en estos años. “Hoy Alejo cumple 18 y me estalla el corazón. Te amo hijo! Qué placer ser tu viejo. Cuánta emoción verte crecer y saber que adonde vas dejás tu huella. Todos te quieren. Todos se alegran de verte. Orgullo. Sos todo corazón. Vamos por más! Por todo! Que recién empieza…”, expresó el conductor, visiblemente emocionado.

El hijo de Matías Martin y Natalia Graciano mantiene un perfil bajo y una vida lejos de la exposición.

El increíble antes y después de Alejo, el hijo de Matías Martin y Natalia Graciano

En redes, muchos seguidores destacaron el gran parecido del joven con Matías y Natalia. Alto, deportista y de sonrisa amplia, heredó rasgos de ambos, algo que quedó en evidencia en las imágenes comparativas que circularon tras su cumpleaños.

“El 1 indiscutido”, la frase con la que lo definieron en una publicación reciente.

Muy unido a sus hermanos Mía, de 20 años, y Luca, de 25, Alejo creció en un entorno familiar sólido. Incluso después de la separación de sus padres en 2023, el vínculo se mantuvo cercano y respetuoso, priorizando siempre el bienestar de sus hijos.

A pesar de la separación de sus padres, Alejo conserva un vínculo cercano con ambos.

Hoy, ya con 18 años, Alejo Martin transita una nueva etapa. Con fuerte presencia en redes, pasión por el fútbol y el respaldo incondicional de su familia, el hijo de Matías Martin y Natalia Graciano dejó de ser “el más chico” para convertirse en un joven que empieza a escribir su propia historia.

