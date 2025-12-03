Matías Martín y Natalia Graciano se separaron a finales de 2023 después de 20 años de relación. Si bien los motivos del mismo quedaron resguardados en la intimidad, cada uno mantuvo su perfil público alejado del otro. En diversas ocasiones, se confirmaron nuevas parejas y el crecimiento de sus dos hijos en común, pero no volvieron a mostrarse juntos hasta en las últimas horas. El periodista y la modelo sorprendieron con una tierna postal que desató rumores de reconciliación.

El reencuentro de Matías Martín y Natalia Graciano

En la noche del 2 de diciembre, Matías Martín y Natalia Graciano se reencontraron tras dos años de su separación. El periodista y la modelo volvieron a mostrarse en tiernas postales y compartieron sonrisas en un importante evento para su familia: la graduación de su hijo Alejo. En su cuenta de Instagram, Graciano expresó el orgullo que siente por el joven, y compartió un video que recopilaba el momento exacto del diploma y las fotografías que se tomaron a la salida del evento.

Fue allí donde se los vio a Matías Martín y Natalia Graciano compartiendo un tierno abrazo con su hijo Alejo y su hija Mía. Cada uno se mantuvo al costado del adolescente, mientras él sostenía su diploma con orgullo. Rápidamente, las fotos y los videos se viralizaron y el debate sobre una posible reconciliación comenzó a aparecer entre los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, los más fanáticos recordaron cómo es la actualidad de cada uno de ellos.

El reencuentro de Matías Martín y Natalia Graciano

¿Reconciliación en puerta? La verdad entre Matías Martín y Natalia Graciano

Si bien las postales de Matías Martín y Natalia Graciano emocionaron a los fanáticos de su relación, la realidad es que se trató de un momento familiar emocionante. Por un lado, el periodista estaría iniciando un apasionado romance con Paloma Cavanna, una joven madre aficionada al fútbol y “muy de su palo”, según contó Yanina Latorre en SQP (América). Por el otro, lo último que se sabe del presente romántico de la modelo es que se separó en el 2024 de su novio cirujano, y mantiene sus redes sociales para compartir de su trabajo o su familia.

El reencuentro de Matías Martín y Natalia Graciano

Matías Martín y Natalia Graciano demostraron tener una buena relación entre ellos, sobre todo al vivir importantes momentos en familia. Sin embargo, sus presentes están cada vez más separados, manteniendo el respeto por el otro. Mientras que la modelo continúa con sus trabajos en moda y redes sociales, el periodista desplega diversas entrevistas con celebridades de lujo, y ambos se reencuentran en emotivos momentos de sus hijos.

A.E