Revelan el hábito diario que usa Tini Stoessel para que su pelo brille como nunca (y es gratis)

Tini Stoessel no solo marca tendencia con sus looks, su maquillaje o sus cambios de estilo, sino también con un detalle que nunca pasa desapercibido: su pelo siempre luce brillante, sano y con un efecto luminoso que eleva cualquier imagen.

Tini Stoessel

Aunque muchas veces se piensa que ese tipo de resultado solo se consigue con tratamientos caros o visitas constantes al salón, lo cierto es que gran parte del secreto está en los hábitos cotidianos de Tini Stoessel. Y entre todos ellos, hay uno en particular que puede hacer una diferencia real sin gastar un solo peso.

El truco simple que puede cambiar el brillo del pelo

Uno de los hábitos más efectivos de Tini Stoessel para lograr un cabello más brillante es hacer el último enjuague con agua fría después del lavado. Aunque parezca un detalle mínimo, este gesto ayuda a sellar la cutícula capilar, lo que permite que el pelo refleje mejor la luz y se vea mucho más pulido.

Tini Stoessel

Cuando la fibra capilar está cerrada, la superficie del cabello se vuelve más uniforme. Eso no solo mejora el brillo, sino que además ayuda a reducir el frizz y a dar una sensación de mayor suavidad al tacto. Es un recurso fácil, rápido y completamente gratis que muchas personas incorporan sin necesidad de cambiar toda su rutina.

Otros hábitos que potencian el efecto brillo

Más allá de ese truco puntual de Tini Stoessel, el aspecto saludable del pelo también depende de una serie de cuidados básicos que sostienen su hidratación y lo protegen del desgaste diario. Usar agua tibia durante el lavado, no excederse con el shampoo y aplicar acondicionador en medios y puntas son pasos clave para evitar que el cabello se vea opaco.

Tini Stoessel

A eso se le pueden sumar mascarillas nutritivas una vez por semana, el uso de cepillos de cerdas naturales para distribuir mejor los aceites naturales y la reducción del calor. También pueden ayudar aceites livianos, como argán o jojoba, aplicados en pequeñas cantidades sobre las puntas para dar un acabado más luminoso. Al final, el famoso “efecto brillo espejo” de Tini Stoessel no siempre depende de productos imposibles ni de rutinas inaccesibles.