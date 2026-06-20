Sofía Calzetti cautivó a sus seguidores con la tierna actividad que hace su hija Olivia

Sofía Calzetti mostró, una vez más, una faceta íntima de la crianza de su hija Olivia. En esta oportunidad, la protagonista absoluta fue la pequeña heredera que tiene con el Kun Agüero, quien se llevó todas las miradas con su encantador look y su entusiasmo por aprender.

Así es el deporte que realiza Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Sofía Calzetti volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una nueva postal de su hija Olivia, fruto de su amor con Sergio “Kun” Agüero. Esta vez, la empresaria textil mostró que la pequeña, de apenas un año y medio, ya comenzó a dar sus primeros pasos en una disciplina acuática especialmente diseñada para bebés.

A través de sus historias de Instagram, Sofía Calzetti publicó una adorable imagen de la niña lista para asistir a su clase y escribió: “Sábados de natación”. En la fotografía, Olivia aparece con un look totalmente coordinado en color rosa que causó mucha ternura.

Sofía Calzetti y su hija Olivia

La pequeña lució una delicada malla estampada y una bata rosa en tela de toalla, ideal para las bajas temperaturas de esta época del año. Su outfit se completó con un chupete haciendo juego y unas pequeñas ojotas blancas. Caminando y dirigiéndose entusiasmada a su clase de matronatación, Olivia cautivó la atención de su mamá y de las personas que siguen a la modelo. La publicación no tardó en cosechar miles de "likes" en la red social de Sofía Calzetti y recibir cientos de mensajes destacando el crecimiento de su pequeña y la dulzura de su imagen.

Matronatación: la actividad que hace Olivia, la hija de Sofía Calzetti

Si bien suele hablarse de “natación para bebés”, esta actividad se conoce formalmente como matronatación o estimulación acuática infantil y es una práctica que se realiza junto a los padres y que busca familiarizar a los más pequeños con el agua a través del juego, los movimientos y diferentes ejercicios adaptados a cada etapa del desarrollo.

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Los especialistas destacan que esta disciplina ofrece múltiples beneficios durante los primeros años de vida. Entre ellos, favorece el desarrollo psicomotor, mejora la coordinación y el equilibrio, fortalece la musculatura, estimula la confianza en el agua y promueve el vínculo afectivo entre el bebé y sus padres. Además, las actividades acuáticas suelen contribuir a la socialización temprana y al desarrollo de habilidades sensoriales.

Nicole Neumann junto a su hijo Cruz, el pequeño que nació de su relación con Manu Urcera, también elige la matronatación debido a las ventajas que brinda a los más pequeños. De esta manera, acostumbrada a compartir algunos momentos de su vida cotidiana, Sofía Calzetti cautivó a todos al mostrar la tierna actividad que hace su hija Olivia.