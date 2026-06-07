Sofía Calzetti se sinceró sobre su relación con Benjamín, el hijo del Kun Agüero y Gianinna Maradona: “Es muy fácil de querer”

Cuando Sofía Calzetti conoció a Sergio “Kun” Agüero, ella tenía 21 años. En aquel momento empezaron a conocerse y su relación fue creciendo hasta convertirse en un noviazgo marcado por la exposición pública propia de la carrera del futbolista. Además, ese vínculo tuvo un componente particular: la presencia de Benjamín Agüero, hijo del Kun y de Gianinna Maradona. Para la empresaria, esto supuso un desafío importante, ya que fue construyendo un lazo cercano con el adolescente, logrando una relación que fue más allá de su rol como pareja del padre.

Sofía Calzetti a corazón abierto sobre Benjamín Agüero, hijo del Kun

En una entrevista para el canal de YouTube de Maite Peñónori, Sofía Calzetti recordó cómo fueron los primeros meses en los que comenzó a vincularse con Benjamín Agüero. “Yo tenía 21 años cuando lo conocí a Sergio. Me fue un poco más shockeante, pero porque era chica, porque no tenía tantas herramientas y demás”, expresó, al reflexionar sobre cómo fue iniciar una relación con el futbolista y, al mismo tiempo, relacionarse con su hijo, que por entonces tenía 9 años.

Sofía Calzetti, Benjamín Agüero, Kun Agüero y Olivia | Instagram

No obstante, la influencer recurrió a terapia para ordenar sus ideas en cuanto al vínculo y sus sentimientos con el jugador. “Enseguida empecé a trabajar y hablar con la psicóloga y me dijo: ´Si vos estás jodiendo con Sergio o boludeando, Benjamín no importa. Ahora, si vos querés tener algo serio con él, él va a ser el hermano de tus hijos´”, reveló.

Estas palabras simples, pero llenas de sentido, generaron un impacto emocional muy fuerte en ella, al punto de provocar un cambio de perspectiva. “Y ahí me cayó la ficha y dije: ‘Yo quiero que mis hijos tengan el mejor hermano posible, un hermano lleno de cariño, de amor, no un hermano por ahí resentido’. Entonces, cuando me cayó la ficha de eso, para mí Benja pasó a ser todo”, aseguró. En esta línea, sostuvo que Benjamín también ayudó a que este lazo entre ambos se genere de forma armónica: “Y aparte que él es muy fácil de querer, es una persona súper agradable, educada, valora todo, o sea, es espectacular”.

Benjamín Agüero y Sofia Calzetti | Instagram

La relación entre Sofía Calzetti y Gianinna Maradona

Más allá del vínculo entre Sofía Calzetti y Benjamín Agüero, la emprendedora también logró construir una relación cercana con Gianinna Maradona, madre del joven. “De hecho, cuando yo empecé a salir, Benja tenía nueve años. O sea, cuando Sergio se iba a entrenar y Benja se quedaba en casa, ya hablaba conmigo. Siempre nos comunicamos desde el primer momento y con mucho respeto”, expresó.

En esta línea, explicó cómo logró construir una relación cordial basada en el diálogo y el respeto mutuo, evitando conflictos o tensiones innecesarias. Según contó, siempre procuró mantener una comunicación abierta y considerada con la hija de Diego Maradona. “Antes de subir una foto de él, le preguntaba: ‘Gianinna, ¿te molesta?’. Siempre tuve esas actitudes porque me parece que corresponden. Lo pienso al revés y a mí también me gustaría que las cosas se manejaran de esa forma”, concluyó.

Como parte de su estadía en Miami junto a Sergio “Kun” Agüero, quien participa del Mundial 2026 como embajador y figura vinculada a la promoción del torneo, Sofía Calzetti fue invitada a uno de los programas de YouTube más populares del momento. Allí, la empresaria repasó distintos aspectos de su historia de amor con el exfutbolista y recordó la decisión de dejar atrás su vida en Argentina para acompañarlo en Manchester. Además, abrió su corazón al hablar del vínculo que construyó con Benjamín Agüero y reveló cómo logró consolidar una relación de complicidad y amor, basada en el respeto y el cariño, con el hermano mayor de su hija Olivia.